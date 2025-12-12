Spread a 67, FdI: "La risposta ai prof della catastrofe". Cosa sta succedendo sui mercati

Lo spread tra Btp e Bund italiani ha toccato un nuovo minimo storico a 67 punti base, il livello più basso da settembre 2008. Il rendimento del decennale italiano è al 3,53%, mentre quello tedesco al 2,85%. Ieri aveva chiuso a 68 punti, già il minimo dal 2009.
Politici di maggioranza celebrano il risultato come prova dell'affidabilità del governo Meloni. Il senatore FdI Giorgio Salvitti lo definisce "la migliore risposta ai professori della catastrofe", sottolineando che il calo del deficit riflette misure economiche corrette, premiate dagli investitori.
Questo, aggiunge, libera risorse per altre voci di spesa oltre al debito. Secondo Unimpresa, mantenere lo spread sotto i 70 punti potrebbe generare risparmi sul costo del debito tra 6-7 miliardi nel 2026 e 9-10 miliardi nel 2027, per un tesoretto complessivo di 15-17 miliardi nel biennio, grazie al rifinanziamento dei titoli in scadenza.Il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, cita l'Ufficio Parlamentare di Bilancio: la serietà del governo ha riconquistato la fiducia dei mercati, con spread stabilmente sotto 80 punti che consentirà risparmi fino a 17 miliardi di interessi nei prossimi cinque anni. Maurizio Gasparri (Forza Italia) definisce il dato "un segnale chiaro che l’Italia è in buona salute", in contrasto con lo sciopero indetto da Landini. Accanto a record di occupazione e minimo storico di disoccupazione, lo spread conferma l'efficacia delle politiche economiche del centrodestra.