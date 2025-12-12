Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Spread a 67, FdI: "La risposta ai prof della catastrofe". Cosa sta succedendo sui mercati

venerdì 12 dicembre 2025
Spread a 67, FdI: "La risposta ai prof della catastrofe". Cosa sta succedendo sui mercati

1' di lettura

Lo spread tra Btp e Bund italiani ha toccato un nuovo minimo storico a 67 punti base, il livello più basso da settembre 2008. Il rendimento del decennale italiano è al 3,53%, mentre quello tedesco al 2,85%. Ieri aveva chiuso a 68 punti, già il minimo dal 2009.

Politici di maggioranza celebrano il risultato come prova dell'affidabilità del governo Meloni. Il senatore FdI Giorgio Salvitti lo definisce "la migliore risposta ai professori della catastrofe", sottolineando che il calo del deficit riflette misure economiche corrette, premiate dagli investitori.

Lo spread va a picco? Ecco che ripartono investimenti e consumi

Il mercato secondario dei titoli di Stato ieri non è andato bene. Le quotazioni dei principali bond sovrani dell&...

Questo, aggiunge, libera risorse per altre voci di spesa oltre al debito. Secondo Unimpresa, mantenere lo spread sotto i 70 punti potrebbe generare risparmi sul costo del debito tra 6-7 miliardi nel 2026 e 9-10 miliardi nel 2027, per un tesoretto complessivo di 15-17 miliardi nel biennio, grazie al rifinanziamento dei titoli in scadenza.Il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, cita l'Ufficio Parlamentare di Bilancio: la serietà del governo ha riconquistato la fiducia dei mercati, con spread stabilmente sotto 80 punti che consentirà risparmi fino a 17 miliardi di interessi nei prossimi cinque anni. Maurizio Gasparri (Forza Italia) definisce il dato "un segnale chiaro che l’Italia è in buona salute", in contrasto con lo sciopero indetto da Landini. Accanto a record di occupazione e minimo storico di disoccupazione, lo spread conferma l'efficacia delle politiche economiche del centrodestra.

Spread, il "tesoretto" del governo Meloni che non fa dormire la sinistra

La discesa dello spread tra BTP e Bund fino a 69 punti base e l'ipotesi che questo livello si mantenga stabile nei p...
tag
spread
giorgia meloni

Meloni riceve il premio Thatcher: "Dalla parte giusta della storia"

Il comizio di Firenze Landini e lo sciopero, panico per Repubblica e fango su Meloni: "Dove sono i patrioti?"

Lady di Ferro Meloni fa la Thatcher anche con i Volenterosi

ti potrebbero interessare

Landini e lo sciopero, panico per Repubblica e fango su Meloni: "Dove sono i patrioti?"

Landini e lo sciopero, panico per Repubblica e fango su Meloni: "Dove sono i patrioti?"

Meloni fa la Thatcher anche con i Volenterosi

Meloni fa la Thatcher anche con i Volenterosi

Fausto Carioti
Pier Silvio Berlusconi traccia la rotta di Forza Italia

Pier Silvio Berlusconi traccia la rotta di Forza Italia

Fabrizio Biasin
Bernini smonta i collettivi: "Siete dei poveri comunisti"

Bernini smonta i collettivi: "Siete dei poveri comunisti"

Francesco Storace