Spread a 67, FdI: "La risposta ai prof della catastrofe". Cosa sta succedendo sui mercati

Lo spread tra Btp e Bund italiani ha toccato un nuovo minimo storico a 67 punti base, il livello più basso da settembre 2008. Il rendimento del decennale italiano è al 3,53%, mentre quello tedesco al 2,85%. Ieri aveva chiuso a 68 punti, già il minimo dal 2009.

Politici di maggioranza celebrano il risultato come prova dell'affidabilità del governo Meloni. Il senatore FdI Giorgio Salvitti lo definisce "la migliore risposta ai professori della catastrofe", sottolineando che il calo del deficit riflette misure economiche corrette, premiate dagli investitori.