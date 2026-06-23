Milan, il diktat di Ruben Amorim: ecco i tre nomi nella lista dei desideri

Il Milan sta lavorando alle prossime mosse di mercato con l’obiettivo di alzare il livello della rosa a disposizione di Ruben Amorim, sempre più centrale nelle scelte tecniche e nelle valutazioni sui profili da inserire. L’idea della dirigenza rossonera è quella di costruire una squadra più funzionale alle richieste del nuovo allenatore, puntando su giocatori in grado di adattarsi subito ai suoi principi di gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei temi principali resta la ricerca di un centravanti. In cima alla lista c’è Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain classe 2001 che ha già mostrato buone qualità nella sua esperienza parigina.

Il costo del cartellino, per il giocatore portoghese, si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante che il Milan potrebbe provare a rinegoziare attraverso formule più flessibili e l’aiuto di intermediari già attivi sull’asse Italia-Francia. Accanto al nome del portoghese, il club rossonero segue con attenzione anche il centrocampo. In particolare, piace Morten Hjulmand, già allenato da Amorim ai tempi dello Sporting e considerato un profilo ideale per equilibrio e intensità. Il tecnico lo avrebbe voluto anche nella sua precedente esperienza al Manchester United e ora potrebbe spingere per riaverlo in un nuovo contesto. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 20 milioni.