L'aria che tira, Friedman spiana Conte: "Il ridicolo Superbonus, tutta colpa sua"

"Ci sono 3 elementi che spiegano perché la crescita dell'Italia rimane un prefisso telefonico, e più Milano che Roma, più 02 che 06 quest'anno". Alan Friedman, in collegamento con David Parenzo a L'aria che tira su La7, affronta la questione crescita, ironizza e sorprende tutti. "Quest'anno il governo Meloni ha cercato di stare nel sentiero molto stretto, e questa non è una critica, perché l'Italia ha un debito pubblico enorme. Un debito che sta crescendo e rallenta la capacità dell'Italia di investire".

Superbonus, l'ultimo disastro di Conte: a Brescia sgominata la "banda del 110%" La Compagnia della Guardia di finanza di Rovato, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura dell...

"Il motivo principale del debito è Giuseppe Conte e il suo ridicolo Superbonus 110% che è costato agli italiani in termini di debito pubblico tra i 150 e i 200 miliardi di euro", riassume il giornalista economico americano, ormai italiano d'adozione. "Una botta terribile per l'economia italiana, grazie al presidente del Consiglio dell'epoca, il grillino Conte", ribadisce Friedman puntando chiaramente il dito non contro Giorgi Meloni, ma contro il leader del Movimento 5 Stelle.

FdI inchioda Giuseppe Conte: "Gli italiani ricordano", cosa diceva nel 2021 Giuseppe Conte, specialista in giravolte. Così come di incoerenza. Da presidente del Consiglio l'ex avvocato ...