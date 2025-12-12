Superbonus, l'allarme sui condomini: "C'è un dato preoccupante"

"C'è un dato preoccupante: l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza hanno fatto dei controlli, che stanno portando a dire che ci sono 10 miliardi di illecito derivati dal fatto che il meccanismo di gestione del credito e sconto in fattura ha generato queste problematiche". Lo ha affermato il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, parlando del superbonus ad Atreju.

Di conseguenza l'Agenzia delle entrate "se la potrà prendere con il condomino, che magari in buona fede è entrato in questo meccanismo perverso per la gestione dei crediti, dello sconto in fattura. Il problema si riverbererà sui condomini" e su questo "ho detto: agiamo con attenzione perché si annullano i crediti d'imposta", ha sottolineato Leo.