Superbonus, l'allarme sui condomini: "C'è un dato preoccupante"

"C'è un dato preoccupante: l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza hanno fatto dei controlli, che stanno portando a dire che ci sono 10 miliardi di illecito derivati dal fatto che il meccanismo di gestione del credito e sconto in fattura ha generato queste problematiche". Lo ha affermato il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, parlando del superbonus ad Atreju.
Di conseguenza l'Agenzia delle entrate "se la potrà prendere con il condomino, che magari in buona fede è entrato in questo meccanismo perverso per la gestione dei crediti, dello sconto in fattura. Il problema si riverbererà sui condomini" e su questo "ho detto: agiamo con attenzione perché si annullano i crediti d'imposta", ha sottolineato Leo.
Superbonus, l'ultima truffa che travolge Conte: la scoperta della GdFAcquisizione illecita di crediti d'imposta da parte di un'impresa lametina attiva nel settore edilizio: a scopri...
"Abbiamo smentito con il lavoro e l'impegno quotidiano chi ci accusava che non avremmo avuto visione strategica per la Nazione, capacità di Governo, a partire dall'attenzione per i conti pubblici. Tesi che la sinistra agitava e che, come si è poi visto, era priva di fondamento. Ma siamo a metà del percorso e ancora c'è molto da fare. Penso, dato il periodo, alla prossima legge di bilancio, da valutare in sintonia con le tre precedenti", ha spiegato Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, in un'intervista a La Voce del Patriota in edizione cartacea per Atreju. "La sinistra ci accusa di essere stati troppo restrittivi con questa manovra: ma non erano gli stessi che, quando Giorgia Meloni si stava per insediare, dicevano che la destra avrebbe sfasciato i conti pubblici? Abbiamo fatto esattamente il contrario: abbiamo rimesso in ordine i conti pubblici - ha proseguito -, dopo che loro li avevano sfasciati col superbonus; e usciremo dalla procedura d'infrazione europea con un anno di anticipo e Bruxelles riconosce pubblicamente i nostri sforzi".