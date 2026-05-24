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Domenica In, sparito Teo Mammucari: il gesto senza spiegazioni della Venier

domenica 24 maggio 2026
Domenica In, sparito Teo Mammucari: il gesto senza spiegazioni della Venier

1' di lettura

Nella penultima puntata di Domenica In (domenica 24 maggio) si è verificata l’assenza di Teo Mammucari. Il comico, che di solito conduceva il gioco telefonico finale “La cassaforte di Teo”, non era presente in studio.Mara Venier ha condotto ugualmente il segmento, affiancata da Enzo Miccio e Tommaso Cerno, senza dare alcuna spiegazione sull’assenza di Mammucari.

Il gioco si è svolto regolarmente con la sua grafica, ma è stato gestito molto rapidamente prima dei titoli di coda.La presenza di Teo Mammucari a Domenica In è stata problematica per tutta la stagione. Il suo carattere istrionico e difficile da gestire ha creato più di una tensione, culminata nel noto “caso Peppe Iodice” che aveva provocato una reazione stizzita di Mara Venier.

Dopo quell’episodio, il suo ruolo era stato ridotto al solo gioco finale di pochi minuti.L’assenza di ieri rafforza l’idea che sia molto difficile rivedere Mammucari nella prossima edizione del programma. Al contrario, Mara Venier ha confessato di aver ricevuto dalla Rai la proposta di condurre Domenica In per un altro anno e potrebbe annunciare la sua decisione proprio nell’ultima puntata della stagione.

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