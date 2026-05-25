Ora Forza Italia rilancia la sfida sulla giustizia

Il deputato azzurro, Enrico Costa, assumendo l’incarico di capogruppo di Forza Italia alla Camera, alla metà di aprile, aveva ricordato ai colleghi che «un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti». Nelle parole dell’esponente berlusconiano, ovviamente, c’era un richiamo al risultato del referendum sulla giustizia, ma anche l’esplicito invito a guardare avanti, a non fermarsi. Ed è esattamente quello che il forzista ha deciso di fare, dando corpo alle idee presentate un mese e mezzo fa, convinto della necessità di non mollare la presa sul tema della giustizia e della sua amministrazione. «Stiamo predisponendo una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla quale ci confronteremo all’interno della maggioranza», annuncia sui social il capogruppo di Forza Italia alla Camera, spiegando che, archiviato definitivamente il referendum sulla separazione delle carriere, Fi non intende abbandonare il percorso delle riforme sul fronte giustizia, questa volta con leggi ordinarie e non con riforme costituzionali. L’azzurro elenca «l’abuso della custodia cautelare, le troppe ingiuste detenzioni», così come, «occorrerà riportare all’ordine del giorno il tema dell’inappellabilità delle sentenze di assoluzione».

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Di fatto, quello squadernato da Costa, è un programma di fine legislatura e non certo una serie di appunti sparsi, visto che il referendum sulla giustizia di due mesi fa «ha evidenziato tante critiche che restano, irrisolte, ancora tutte sul tavolo». Insomma, il risultato delle urne sarà stato pure deludente, ma i messaggi no e vanno ascoltati. «La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di ripristinare piena efficienza all’amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini». Costa parla di interventi sul processo civile e sull’ ordinamento giudiziario, «per far fronte alle degenerazioni correntizie riconosciute tardivamente anche dall’Anm». La mossa di Costa, perfettamente in linea con la tradizione e la cultura politica di Forza Italia, trova negli alleati un’accoglienza misurata, frutto del risultato referendario di due mesi fa. Perché se la responsabilità civile dei magistrati «è un tema sul quale il centrodestra è sempre stato compatto e di cui ci siamo occupati più volte»; sottolinea la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, questo non vuol dire che non serva «responsabilità» e equilibrio». «Da parte nostra c’è piena condivisione: è una priorità. Naturalmente ci sono delle condizioni», sottolinea l’esponente leghista, «la legge dovrà essere equilibrata, non scritta frettolosamente e non dovrà apparire come una norma punitiva nei confronti di qualcuno. Sono convinta che il testo di Costa avrà queste caratteristiche».

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