Il video dell'anziana che sventola il Tricolore fa impazzire sinistra e pro-Pal

Un tricolore esposto durante una manifestazione dei collettivi studenteschi ha creato non poche polemiche sul web. Come se fosse una colpa prendere in mano la nostra bandiera e sventolarla dal balcone di casa. La clip postata da Fratelli d'Italia sta facendo impazzire la rete. Siamo a Milano dove i soliti pro-pal e gli studenti universitari vicina alla sinistra sfilano in strada. A un certo punto una signora anziana prende in mano il tricolore e lo sventola sotto il naso degli ultras di Gaza che in vece proprio in quel momento stanno sventolando la bandiera della Palestina. La signora con orgoglio mostra il simbolo della Nazione e così qualcuno sussurra: "Sempre meglio che quella di Israele".

Ne nasce un diverbio dal quale la signora anziana ne esce sempre sevntolando ancora più convintamente la bandiera italiana. Peccato che sul web si è scatenata già la caccia a "nonna-Patria" con insulti indicibili. Un utente commenta così la clip: "L'anziana rinc*** sfuggita alla giustizia nel 1945 ora agita il tricolore come se fosse suo, ma vai a c*** str***, le avrei urlato". Fratelli d'Italia usa invece un tono del tutto opposto: "È sempre un'emozione vedere sventolare il Tricolore. Nei cortei della sinistra cambia la causa ma una cosa resta sempre uguale: l’assenza del tricolore. C’è chi non ci sta e la bandiera italiana la sventola con orgoglio". Nulla da aggiungere.