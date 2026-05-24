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Il video dell'anziana che sventola il Tricolore fa impazzire sinistra e pro-Pal

domenica 24 maggio 2026
Il video dell'anziana che sventola il Tricolore fa impazzire sinistra e pro-Pal

1' di lettura

Un tricolore esposto durante una manifestazione dei collettivi studenteschi ha creato non poche polemiche sul web. Come se fosse una colpa prendere in mano la nostra bandiera e sventolarla dal balcone di casa. La clip postata da Fratelli d'Italia sta facendo impazzire la rete. Siamo a Milano dove i soliti pro-pal e gli studenti universitari vicina alla sinistra sfilano in strada. A un certo punto una signora anziana prende in mano il tricolore e lo sventola sotto il naso degli ultras di Gaza che in vece proprio in quel momento stanno sventolando la bandiera della Palestina. La signora con orgoglio mostra il simbolo della Nazione e così qualcuno sussurra: "Sempre meglio che quella di Israele".

Ne nasce un diverbio dal quale la signora anziana ne esce sempre sevntolando ancora più convintamente la bandiera italiana. Peccato che sul web si è scatenata già la caccia a "nonna-Patria" con insulti indicibili. Un utente commenta così la clip: "L'anziana rinc*** sfuggita alla giustizia nel 1945 ora agita il tricolore come se fosse suo, ma vai a c*** str***, le avrei urlato". Fratelli d'Italia usa invece un tono del tutto opposto: "È sempre un'emozione vedere sventolare il Tricolore. Nei cortei della sinistra cambia la causa ma una cosa resta sempre uguale: l’assenza del tricolore. C’è chi non ci sta e la bandiera italiana la sventola con orgoglio". Nulla da aggiungere. 

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