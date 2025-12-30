Giustizia e premierato: gli incubi dei compagni

Giorni e ore di bilancio - e non solo per l’omologa legge in uscita anche dalla Camera, nello stesso testo appena ricevuto dal Senato - questi che ci separano dalla fine del 2025. Ma anche, o soprattutto, giorni e ore di previsioni, auspici e malauguri, naturalmente, secondo gusti e appartenenze politiche, per l’anno nuovo. Il 2026, per esempio, che le opposizioni, pur divise come al solito anche sui temi della giustizia, in particolare il Pd, sognano nero di pece per la riforma costituzionale della magistratura - come la chiama, compiaciuto, l’insospettabile Antonio Di Pietro - sotto verifica referendaria. La premier Giorgia Meloni, diversamente da Matteo Renzi una decina d’anni fa per una riforma costituzionale più ampia e organica, non ne ha fatto e non ne fa una questione personale. Ha già avvertito che non sono in gioco né lei, né il governo, né il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Che Marco Travaglio sogna goliardicamente, diciamo così, di vedere affogato nel “mezzolitro”, tutta una parola, di vino o nel “fiasco”, sempre di vino, che gli ha assegnato come soprannome.

Ma da questo orecchio le opposizioni non ascoltano. Del resto, non c’è più sordo di chi non vuole ascoltare, dice un vecchio proverbio. Il sempre vigile, dichiarante e battutista capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia predice ogni volta che ne ha l’occasione effetti irrimediabili sul governo qualora la riforma Nordio, chiamiamola così, più brevemente ancora della magistratura chiamata in causa da Di Pietro non dovesse superare il referendum: del quale però, più cautamente, amici e compagni di Boccia vorrebbero ritardare al massimo la data ammettendo che al no mancano ancora troppi punti per vincere. E scommettendo di poter essere aiutati dal tempo. Ma - temo per loro - con una certa imprudenza perché col tempo crescono anche le occasioni di autorete dei magistrati asserragliati nella difesa delle loro cattive abitudini, consolidatesi dopo gli straripamenti negli annidi “mani pulite”, una trentina d’anni fa.