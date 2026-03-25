La sinistra esulta ma il partito del No non può governare

È evidente da tempo che nei referendum il No è destinato a prevalere perché esso, nella sua schematica semplicità, prescinde da un autentico confronto sul merito, cavalca un rifiuto che ha mille motivazioni diverse e nel nostro caso, quello del referendum sulla riforma della giustizia, ha potuto costruire in questo modo uno schieramento ampissimo composto anche da una larga fascia di astensionismo tradizionale che è andato dai giovani pro-Pal ai centri sociali fino, attraverso una serie di forze intermedie, a moderati come Franceschini, Casini e Mastella. Su tutto ciò l’Anm ha innestato la sua battaglia politica frontale cavalcando lo slogan fondato su una falsità, cioè su una inesistente difesa della Costituzione perché al centro dello scontro ci sarebbe stato l’obiettivo di tradurre la separazione delle carriere nella subalternità dei pubblici ministeri all’esecutivo. Tutto ciò era negato dall’articolo 104 contenuto nella riforma ma quasi nessuno lo ha letto o preso in considerazione. Mentre, come vedremo, è del tutto aleatorio che il No si possa aggregare in uno schieramento alternativo di governo, il rischio più concreto e immediato, viste anche le reazioni che ci sono state, è che il tutto si traduca in un rilancio del “partito dei giudici” con la sua assoluta prevalenza nei confronti non solo del governo ma anche del Parlamento. Sul piano dell’esercizio della giurisdizione e della gestione interna alla magistratura, questo è destinato a tradursi nell’accentuazione del potere dei pm nei confronti dei gip (la subalternità di questi ultimi è già oggi largamente praticata) e nella conferma del potere delle correnti dell’Anm sul Csm e attraverso di esso sulla politica.

Referendum, il coraggio di restare dopo la sconfitta Anche o soprattutto in politica, come più in generale nella vita, in azienda, in famiglia, occorre qualche volta ...

Per queste e per altre ragioni riteniamo che vada ripresa la “giustizia giusta”, come hanno affermato personalità di ben diverso orientamento politico generale, da Giuliano Ferrara a Claudio Velardi a Piero Sansonetti, che mette assieme con precisi contenuti messi a fuoco nel corso del dibattito di questi mesi e continuata anche se in condizioni assai difficili, vincendo ogni peraltro comprensibile tendenza a rifluire verso la conservazione della situazione esistente che certamente ha avuto una convalida dal risultato referendario. Chi scrive non è collocato nell’attuale maggioranza di governo, che peraltro si è mobilitata sul tema solo nella parte finale del confronto referendario, ma comunque auspichiamo che essa faccia alcune scelte per il bene del Paese. La prima è quella di non smontare la battaglia garantista che sarà probabilmente sollecitata dall’arroganza del nucleo duro del partito dei giudici che sembra pronto a fare autentiche provocazioni. Il secondo auspicio riguarda il rilancio di una posizione genuinamente europeista, indispensabile anche per surrogare le criticità e l’imprevedibilità delle molteplici posizioni trumpiane: ciò implica il superamento del potere di veto ma specialmente la riscrittura del patto di stabilità che è funzionale alla terza grande questione riguardante il sostegno alle imprese italiane per l’aumento della produttività e la conseguente ripresa dei salari il cui andamento sta provocando una protesta sociale che va presa in attenta considerazione.

Referendum, vince il "No": ecco i dati definitivi. Festa rossa senza freni in piazza Referendum giustizia, il verdetto arriva già a metà pomeriggio: ha vinto il fronte del No con il 54% dei v...