Referendum, il post-choc della toga di Cassazione: "Imbarazzanti, andate via"

I sostenitori del "sì" si dimettano. Il motivo? Sono "imbarazzanti". A dirlo è niente di meno di Francesco Agnino, in servizio in Corte di Cassazione ed ex giudice civile e gip a Bari. A urne chiuse e vittoria del "No", il magistrato si è subito catapultato su Facebook, dove ha scritto: "È stato detto che i magistrati iscritti alle correnti avevano paura di perdere il potere, insensibili a qualunque cambiamento. Mi rivolgo ad alcuni avvocati e colleghi che hanno sostenuto il sì, dal mio angolo privilegiato della Corte di Cassazione, vi invito ad abbandonare la toga, non perché avete sostenuto legittimamente il sì, ma perché ho letto di vostri ricorsi o sentenze e l’aggettivo che meglio si attaglia è imbarazzanti". E ancora: "Il diritto e in alcuni casi la lingua italiana scorrono paralleli ai vostri scritti imbarazzanti. Solo per questo dovreste dimettervi o cancellarvi dall’ordine. E adesso è giusti togliersi qualche sassolino dalle scarpe".

Parole che hanno scatenato la reazione dell'avvocato Antonello Talerico (dello studio legale Talerico&Partners di Catanzaro). Il legale ha infatti inviato una lettera formale al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, chiedendo subito provvedimenti. Per lui il post è "un episodio di eccezionale gravità che ha turbato profondamente la comunità forense e una parte significativa della magistratura nazionale".