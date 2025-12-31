Sbagliano le previsioni e rosicano

Nella giornata in cui il Parlamento ha votato la manovra, ci sono buone ragioni per continuare a fare questo mestiere. L’opposizione ha fatto il solito baccano, i commercialisti del Progresso hanno impaginato la loro contabilità dei sogni, i social sono pieni di saltimbanchi. Nella partita doppia (e nel triplo gioco di tanti), a noi spetta il compito di essere realisti, che di questi tempi significa fare il controcanto alla sinistra tassa e spendi, ai liberali «mo’ ti spiego io come ha fatto Reagan», ai paraguru che firmano cambiali che non pagano mai.

Tutte le previsioni delle sinistre intelligenti e dei liberali hanno fatto flop: i mercati hanno chiuso un anno da record; l’economia americana ha continuato a crescere (+4,3% nel terzo trimestre del 2025) e i dazi di Trump non hanno innescato nessuna recessione; l’inflazione è sotto controllo, anni luce lontana dalla corsa pazza dell’era Biden; la guerra a Gaza è finita grazie a Trump (il nostro ciuffo dell’anno), Netanyahu e al formidabile esercito israeliano; dell’Asse della Resistenza islamista sono rimaste le macerie: l’Iran è un relitto; Hezbollah è un fantasma, Hamas è uno zombie. Non riporto per pura pietas le cronache di chi li definiva imbattibili.

La guerra in Ucraina è una ferita aperta, ma sappiamo che non saranno i fan di Mohammad Hannoun e dei filantropi del terrore di Hamas a chiuderla. Poche ore fa, il governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha varato la sua quarta legge di Bilancio: il centrodestra non ha rapinato gli italiani, ne ha tutelato i risparmi, ha alzato una diga contro la speculazione, ha dato prova di disciplina in tempi di ferro e fuoco dove gli Stati considerati virtuosi sono finiti gambe all’aria. Quanto a chi predica tagli di tasse gonfiati come lo zucchero filato al luna park, anche da destra, sta suonando il piffero con i soldi degli altri. Il Telegraph ieri si chiedeva: “Meloni riuscirà a salvare l’Europa?”. Noi speriamo di vedere anche nel 2026 i rosiconi continuare a rosicare.