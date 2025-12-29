Campania, "prima sconfitta di De Luca": chi è il nuovo presidente del Consiglio regionale

Massimiliano Manfredi è stato eletto nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. Il consigliere del Pd ha ottenuto 41 preferenze su 51 alla prima votazione. Sei le schede bianche, due le nulle. A votare per lui anche il centrodestra, che così ha fatto emergere le divisioni della sinistra. Il massimo rappresentante dell'Assemblea, fratello del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, originario di San Paolo Belsito, 52 anni, ingegnere civile e giornalista pubblicista, è stato deputato della XVII Legislatura.

Manfredi, al suo secondo mandato come consigliere regionale campano, alle ultime elezioni ha ottenuto 30.500 preferenze nel Collegio di Napoli. Mentre nella precedente legislatura regionale, è stato vice presidente della Commissione Ambiente e componente delle Commissioni Trasporti, Lavoro, Anticamorra. Secondo l'ex ministro della Cultura e attuale capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale Gennaro Sangiuliano, "l’elezione di Massimiliano Manfredi, per il quale abbiamo votato per dare un segnale di collaborazione istituzionale, rappresenta la prima sconfitta di De Luca e del deluchismo. Fino a pochi minuti prima dell’inizio del consiglio, la maggioranza era profondamente spaccata. Il monarca spodestato ha provato a manipolare ma è stato respinto. Diciamo che c’è stato un soccorso blu, siamo di destra e crediamo nel valore delle istituzioni”.