4 di Sera, Pucciarelli: "Sanchez? Ci sarebbe da mettere la firma", Gasparri allibito

"Mi stupisce la discussione che sta facendo il governo italiano su Sanchez perché non capisco da quale prospettiva, da quale pulpito, noi parliamo": Matteo Pucciarelli lo ha detto nello studio di 4 di Sera su Rete 4, riferendosi alle ultime notizie sui rapporti tra Italia e Spagna dopo l'invasione di migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. "Se noi guardiamo i dati dell'economia spagnola, ad esempio, va molto meglio della nostra", ha aggiunto il giornalista di Repubblica, facendo saltare dalla sedia Maurizio Gasparri. Che, in collegamento col programma, ha subito replicato: "Non è vero".

Ma Pucciarelli ha insistito: "È verissimo, i salari aumentano in Spagna e da noi sono diminuiti rispetto al 2021, vogliamo parlare del prezzo dell'energia? Vogliamo parlare del costo della benzina? Hanno regolarizzato 500mila migranti - e vorrei capire perché i 400mila del click day italiano vanno bene e quelli spagnoli no - perché lì l'economia cresce. La Spagna è stata vittima di una guerra ibrida che potrebbe potenzialmente accadere anche a noi".

"Ci sarebbe da mettere la firma per essere governati da un leader come Sánchez, con le sue politiche, perché gli spagnoli stanno meglio di noi", ha aggiunto il giornalista. Le sue parole hanno fatto impallidire Gasparri, che ironicamente ha commentato: "Sì, con la playlist...", riferendosi agli ultimi consigli musicali dati dal premier spagnolo su TikTok.