4 di sera, Bignami spiana la dem: "Ceuta e Lampedusa? Cosa non dice la stampa"

Galeazzo Bignami è stato ospite a 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4. L'esponente di FdI ha parlato del caos a Ceuta e ha ricordato alla sinistra cosa fosse Lampedusa quando al governo c'era proprio il Partito democratico. Non proprio un eccellente esempio di gestione dei flussi migratori, in pieno stile dem.
"Leggo un messaggio del sindaco di Lampedusa che ha detto che è evidente che il lavoro sul fronte immigrazione che governo ha iniziato, quel fatidico 12-7-23, ora sta dando i propri frutti - ha spiegato Bignami -. E mi aggiunge, scrivendo a me, mi dispiace perché la stampa non ne parla, perché oggi a Lampedusa la situazione, per fortuna, è ampiamente normalizzata. Le scene che oggi vediamo a Ceuta c'erano quando governava la sinistra. Oggi queste scene non ci sono più.Però prendo con favore che si dice che la Germania sta applicando il nuovo patto migrazione-asilo che Giorgia Meloni ha voluto. Bene, sono contento perché significa che la sinistra ci darà una mano ad applicare il patto migrazione-asilo che Giorgia Meloni ha avuto, realizzando quegli hub fuori dai confini dell'Europa dove realizzare le identificazioni e i respingimenti accelerati di frontiera.
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E ancora: "No, non possiamo riprenderci perché saranno fuori, eravate voi che valutavate le loro richieste dentro, questi andavano in giro per l'Italia e per l'Europa e nessuno li vedeva più. Però io lo prendo come un impegno, perché chi dice che sta applicando il patto migrazione-asilo mi aspetto che dica anche 'Bene Meloni' quando realizzerà gli hub fuori dai confini d'Europa e d'Italia. Perché se no significa che si è pronte a stare con la Germania o con la Spagna purché si sia contro a Giorgia Meloni. Noi oggi stiamo difendendo gli interessi nazionali e mi permetto di dire una cosa, non è che l'Italia stia fermando tutti i cittadini che arrivano dalla Spagna. L'Italia, grazie alla collaborazione dei vettori aerei, quando ferma qualcuno sa già chi ferma. È la Spagna che sta fermando a campione il 10-15% degli italiani che viaggiano sulla Spagna. E cosa fa la sinistra? Sta con la Spagna o sta con gli italiani? Sta con la Spagna contro gli italiani pur di dare addosso a Giorgia Meloni".
#Bignami : "Quello che sta succedendo a Ceuta succedeva prima a Lampedusa con la sinistra.— TELADOIOLANIUS (@TELADOIOLANIUS) August 12, 2026
Leggo quello che mi ha scitto il sindaco di Lampedusa:
"La situazione si è normalizzata e mi dispiace che la stampa non ne parla" pic.twitter.com/ylGgVF3S8c