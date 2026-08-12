4 di sera, Bignami spiana la dem: "Ceuta e Lampedusa? Cosa non dice la stampa"

"Leggo un messaggio del sindaco di Lampedusa che ha detto che è evidente che il lavoro sul fronte immigrazione che governo ha iniziato, quel fatidico 12-7-23, ora sta dando i propri frutti - ha spiegato Bignami -. E mi aggiunge, scrivendo a me, mi dispiace perché la stampa non ne parla , perché oggi a Lampedusa la situazione, per fortuna, è ampiamente normalizzata. Le scene che oggi vediamo a Ceuta c'erano quando governava la sinistra. Oggi queste scene non ci sono più.Però prendo con favore che si dice che la Germania sta applicando il nuovo patto migrazione-asilo che Giorgia Meloni ha voluto . Bene, sono contento perché significa che la sinistra ci darà una mano ad applicare il patto migrazione-asilo che Giorgia Meloni ha avuto, realizzando quegli hub fuori dai confini dell'Europa dove realizzare le identificazioni e i respingimenti accelerati di frontiera.

Galeazzo Bignami è stato ospite a 4 di Sera , il programma di approfondimento politico di Rete 4. L'esponente di FdI ha parlato del caos a Ceuta e ha ricordato alla sinistra cosa fosse Lampedusa quando al governo c'era proprio il Partito democratico. Non proprio un eccellente esempio di gestione dei flussi migratori, in pieno stile dem.

E ancora: "No, non possiamo riprenderci perché saranno fuori, eravate voi che valutavate le loro richieste dentro, questi andavano in giro per l'Italia e per l'Europa e nessuno li vedeva più. Però io lo prendo come un impegno, perché chi dice che sta applicando il patto migrazione-asilo mi aspetto che dica anche 'Bene Meloni' quando realizzerà gli hub fuori dai confini d'Europa e d'Italia. Perché se no significa che si è pronte a stare con la Germania o con la Spagna purché si sia contro a Giorgia Meloni. Noi oggi stiamo difendendo gli interessi nazionali e mi permetto di dire una cosa, non è che l'Italia stia fermando tutti i cittadini che arrivano dalla Spagna. L'Italia, grazie alla collaborazione dei vettori aerei, quando ferma qualcuno sa già chi ferma. È la Spagna che sta fermando a campione il 10-15% degli italiani che viaggiano sulla Spagna. E cosa fa la sinistra? Sta con la Spagna o sta con gli italiani? Sta con la Spagna contro gli italiani pur di dare addosso a Giorgia Meloni".