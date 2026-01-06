Avs, il consigliere Nobili: "I violenti? Spesso stranieri", cortocircuito a sinistra

Un'ammissione che scuote la sinistra quella di Andrea Nobili. Avvocato e consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ad Ancona commenta le ultime vicende che hanno visto protagonista proprio la sua città: due risse con feriti in un solo weekend. I protagonisti? Giovani maranza, come spesso accade in varie zone d'Italia. "Lo dico con disagio - premette raggiunto dal Corriere Adriatico -. Vengo da una storia personale e politica segnata dall’impegno contro le discriminazioni e dall’idea che l’integrazione sia una ricchezza, non una minaccia". Eppure qualcosa negli ultimi tempi è cambiato: "Proprio per questo non posso voltarmi dall’altra parte di fronte alla realtà: una quota significativa dei più gravi episodi di violenza minorile vede coinvolti giovani di origine straniera o di seconda generazione".

E questo intimorisce. "C’è paura. Paura di imbattersi in gruppi che cercano lo scontro per futili motivi - sottolinea Nobili - paura di reazioni imprevedibili di chi sembra non avere nulla da perdere". Certo - mette le mani avanti - "generalizzare sarebbe sbagliato ma lo è anche negare il problema, con il rischio di alimentare risposte semplicistiche sul piano securitario, con sfumature razziste, dando vigore a quelle forze politiche che strumentalizzano la paura".