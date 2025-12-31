Libero logo
Immigrazione, i veri numeri su rimpatri e sbarchi: Piantedosi azzera la sinistra

mercoledì 31 dicembre 2025
Immigrazione, i veri numeri su rimpatri e sbarchi: Piantedosi azzera la sinistra

"I metodi e le strategie innovative messe in campo dal nostro governo hanno permesso di raggiungere significativi risultati" nella lotta all'immigrazione irregolare: parola del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha parlato in un video su X. "Abbiamo colpito i traffici di esseri umani fin dai Paesi di partenza. Abbiamo stipulato accordi con i Paesi di origine per creare opportunità e rafforzato i canali regolari di ingresso. Ribadendo un principio chiaro e non negoziabile: in Italia si entra solo attraverso canali regolari. In Europa abbiamo svolto un ruolo da protagonisti, anticipando nuovi percorsi di gestione dei flussi poi condivisi dagli altri Stati membri", ha spiegato.

Passando ai dati, ha sottolineato che sono "aumentati i rimpatri: quasi 7mila quest'anno, il 55% in più rispetto al 2022. In parallelo gli sbarchi sono diminuiti in modo netto: -58% nel 2024 rispetto all'anno precedente, e lo stesso andamento si registra anche quest'anno. Un cambio di passo evidente rispetto agli anni degli arrivi incontrollati". E ancora: "Da uomo delle istituzioni prima ancora che da ministro sento il dovere di condividere fatti e numeri veri contro ipocrisie e fake news".

"Siamo a fine anno ed è l’occasione giusta per fare un bilancio sul lavoro svolto dal Ministero dell’Interno che ho l’onore di guidare. In questi tre anni abbiamo affrontato molte sfide. Tante altre ci attendono. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione, lo stesso impegno, e sempre con la massima attenzione per offrire risposte concrete alle esigenze dei cittadini", ha scritto il ministro a corredo del video. 

