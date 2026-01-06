Libero logo
Crans-Montana, Meloni visita i feriti al Niguarda prima del vertice di Parigi

martedì 6 gennaio 2026
2' di lettura

Giorgia Meloni ha fatto tappa al Niguarda. La presidente del Consiglio, prima di recarsi a Parigi dove è attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, ha fatto visita all'ospedale milanese. Qui sono ricoverati alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Meloni, precisano le stesse fonti, si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati, rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore. Il premier ha voluto esprimere un personale ringraziamento ai medici e agli infermieri per l'impegno e la professionalità dimostrati nell'assistenza ai pazienti. 

Al nosocomio - ha riferito Alberto Zoli, Dg del Niguarda, durante un punto stampa - "abbiamo 11 pazienti ricoverati. Alcuni più gravi, altri meno. Ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata". Le loro condizioni infatti "variano da ustioni molto estese, anche al 70 per cento, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali. Per questo sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche ma che nelle prossime ore possono avere un'evoluzione speriamo positiva - ha aggiunto - Abbiamo ancora pazienti ricoverati in terapia intensiva, altri in semi intensiva o meno intensiva". 

Crans-Montana, lo sfogo di Rita Dalla Chiesa: "Quello che mi fa male"

Mentre emergono gli ultimi dettagli sulla gestione del bar Le Constellation, Rita Dalla Chiesa esprime tutta la propria ...

Meloni, oltre a far visita al Niguarda, nei giorni scorsi ha telefonato personalmente alla mamma di Giovanni Tamburi, una delle vittime. "Ha avuto un'umanità incredibile. Mi ha chiamata personalmente, aveva la voce rotta dal pianto. Si sentiva la sua sofferenza come mamma. Mi ha veramente commossa e mi è stata vicina come non mai", ha riferito Carla Masiello al telefono con la trasmissione televisiva Zona Bianca

