Maurizio Landini, l'artefice della deriva della Cgil

«Siamo qui oggi perché quello che sta facendo il governo con questo intervento non c’entra nulla con la riforma della giustizia. La divisione delle carriere non c’entra assolutamente nulla ed è evidente il disegno politico di questo governo di mettere in discussione e di cambiare radicalmente la nostra Costituzione». Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, nell’evento Comitato Società Civile che dà il via alla campagna per il No al referendum sulla giustizia.

Quello che preoccupa nelle posizioni di Landini non sono tanto i danni che possono produrre: dire che è un pericolo per la democrazia un sistema giudiziario come quelli che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, in Germania, negli Stati Uniti, in Svizzera dove i giudici sono indipendenti dai pubblici ministeri per garantire una vera terzietà tra accusa e difesa, consolidando una scelta già sostanzialmente implicita nella Costituzione e impostata dalla legge Vassalli sul giusto processo del 1988, dire una cosa simile è una sciocchezza che la grande maggioranza del popolo italiano comprende facilmente.