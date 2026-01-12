Trentini liberato? Giuseppe Conte delira contro Meloni: "Pagano il conto gli italiani"

Ospite a Linea Notte, le anticipazioni dell'intervista proposte dal Tg3, Giuseppe Conte riesce di fatto a parlare di un solo argomento: Giorgia Meloni. Un attacco continuo, serratissimo e soprattutto fuori fuoco. Già, il fronte progressista, in mancanza di argomenti, riesce soltanto a picchiare duro contro l'avversario. O almeno prova a farlo, considerati i risultati: tutti i sondaggi parlano chiaro, anzi chiarissimo.

Tant'è, eccoci alle parole di Conte. In primis le più surreali, quelle sul blitz in Venezuela di Donald Trump per destituire il dittatore Nicolas Maduro. "L'azione degli Usa in Venezuela è una deroga al diritto internazionale, un fatto gravissimo che prelude al Far West, al disordine mondiale e che va condannato", premette il presunto avvocato del popolo. Dunque, a stretto giro, aggiunge: "La sudditanza di Meloni a Trump la pagano a caro prezzo i cittadini italiani".

Già, tutto vero: nel giorno della liberazione di Alberto Trentini dopo 423 giorni di detenzione nelle carceri venezuelane, Conte se ne esce con questa frase. Eppure, la principale firma in calce alla liberazione è proprio quella di Trump: senza il blitz contro Maduro, oggi, Trentini sarebbe ancora in carcere. E come lui gli altri connazionali liberati. Chissà per quanto tempo ancora, per inciso. Eppure Conte non realizza, anzi sostiene che sono gli italiani a pagare a caro prezzo la presunta sudditanza di Meloni nei confronti di Trump.