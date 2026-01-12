Trentini libero, FdI contro Schlein: "Scordi il governo, te lo ricordiamo noi"

Prima accusano il governo di non aver fatto abbastanza per la liberazione di Alberto Trentini , detenuto per più di 400 giorni in carcere in Venezuela. Ma poi, dopo il suo rilascio, non citano nemmeno Giorgia Meloni, Antonio Tajani o genericamente il governo per gli sforzi diplomatici che hanno portato a un risultato così importante.

"Alberto Trentini è finalmente libero! È stato liberato insieme a Mario Burlò e si trovano all'ambasciata di Caracas - ha scritto su Facebook Elly Schlein -. È una splendida notizia che ci dà tanta gioia, il nostro abbraccio stretto alla sua famiglia e all'avvocata Ballerini, e il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per riportarlo a casa". L'account social si Atreju, però, ha voluto ricordarle su X chi manca nei consueti ringraziamenti di rito: " Ti sei dimenticata del governo . Aggiungi al post: Grazie al Governo Meloni. Dobbiamo sempre dirti tutto noi".