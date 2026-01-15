Sicurezza, tolleranza zero: le nuove misure del governo

Il governo si prepara a varare una stretta decisa in tema di sicurezza. Lo farà con un nuovo decreto sicurezza che Libero ha potuto visionare. E che verrà presentato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e discusso in uno dei prossimi Consigli dei ministri. L'impianto del disegno di legge ha tre capitoli d'intervento: sicurezza pubblica; immigrazione e protezione internazionale; funzionalità delle forze di polizia e del ministero dell'Interno. Prima di entrare nello specifico, diciamo che il provvedimento mira a aggravare le pene e dare regole più stringenti ai fenomeni di criminalità che in questi mesi hanno tenuto col fiato sospeso i cittadini. Per quanto riguarda la sicurezza pubblica la novità più importante è quella che prevede il carcere fino a 5 anni per chi fugge da un posto di blocco. Una misura accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita.

Un'altra stretta importante - in chiave baby gang riguarda da un lato il divieto di portare con sé strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, uno scatto oa farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo, punito con la reclusione da 1 a 3 anni; divieto di porto, se non per giustificato motivo, di altri coltelli e strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. E c'è pure un'aggravante specifica, con aumento di pena da un terzo alla metà, qualora il reato sia commesso da persone travisate o da più persone riunite o in particolari luoghi come ad esempio nelle immediate vicinanze di istituti di credito, istituti di istruzione o formazione, parchi e giardini pubblici, stazioni ferroviarie, anche metropolitane. È previsto anche l'arresto in flagrante. In più il movimento di vendita di coltelli vale anche per il web. E non è finita qui. Se un minorenne viene trovato in possesso di un coltello potrà essere comminata una sanzione fino a 1.000 euro a carico della persona tenuta alla sorveglianza del minore. E fino a 12mila euro per l'azienda che vende un'arma a un minore online.