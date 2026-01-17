Roberto Gualtieri fa infuriare i Verdi: "Il termovalorizzatore? Inutile"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che è anche commissario straordinario di governo, ha firmato ieri l’ordinanza che dà il via al nuovo termovalorizzatore. Si è conclusa «con esito positivo», infatti, «la conferenza dei servizi» sull’impianto che la Capitale aspetta da anni. «Oggi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione del termovalorizzatore, che darà finalmente a Roma la possibilità di gestire in autonomia i suoi rifiuti», ha detto Gualtieri. La realizzazione del polo impiantistico del “Parco delle Risorse Circolari” andrà a completare, insieme ai due biodigestori per il trattamento dell’organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica, il nuovo sistema integrato dei rifiuti di Roma.
Questo, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione- non sempre lungimirante, diciamo così - consentirà alla città di chiudere in autonomia il ciclo dei rifiuti e migliorare il servizio di raccolta, oltre a permettere un significativo risparmio, e questo ce lo diranno i romani. «Voglio ringraziare tutte le istituzioni e gli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi per il loro contributo» ha aggiunto Gualtieri. Ma Avs, pur alleata del Pd, è critica.
I 30 km orari di Gualtieri? Per i romani fermi nel traffico sono un sogno, non un limite...«I romani devono imparare ad andare più piano». Quando Roberto Gualtieri ha enunciato il suo monito q...
Attacca il deputato Filiberto Zaratti: «L’impianto è inutile per la città, antistorico perché lo smaltimento dei rifiuti ormai viene realizzato ovunque attraverso differenziazione e non con l'incenerimento. Gualtieri condanna il Lazio a diventare la centrale d’incenerimento del centro Italia, allontanando la capitale dalla strada dell'economia circolare».