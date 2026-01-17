Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Roberto Gualtieri fa infuriare i Verdi: "Il termovalorizzatore? Inutile"

sabato 17 gennaio 2026
Roberto Gualtieri fa infuriare i Verdi: "Il termovalorizzatore? Inutile"

1' di lettura

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che è anche commissario straordinario di governo, ha firmato ieri l’ordinanza che dà il via al nuovo termovalorizzatore. Si è conclusa «con esito positivo», infatti, «la conferenza dei servizi» sull’impianto che la Capitale aspetta da anni. «Oggi compiamo un passo decisivo verso la realizzazione del termovalorizzatore, che darà finalmente a Roma la possibilità di gestire in autonomia i suoi rifiuti», ha detto Gualtieri. La realizzazione del polo impiantistico del “Parco delle Risorse Circolari” andrà a completare, insieme ai due biodigestori per il trattamento dell’organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica, il nuovo sistema integrato dei rifiuti di Roma.

Questo, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione- non sempre lungimirante, diciamo così - consentirà alla città di chiudere in autonomia il ciclo dei rifiuti e migliorare il servizio di raccolta, oltre a permettere un significativo risparmio, e questo ce lo diranno i romani. «Voglio ringraziare tutte le istituzioni e gli enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi per il loro contributo» ha aggiunto Gualtieri. Ma Avs, pur alleata del Pd, è critica.

I 30 km orari di Gualtieri? Per i romani fermi nel traffico sono un sogno, non un limite...

«I romani devono imparare ad andare più piano». Quando Roberto Gualtieri ha enunciato il suo monito q...

Attacca il deputato Filiberto Zaratti: «L’impianto è inutile per la città, antistorico perché lo smaltimento dei rifiuti ormai viene realizzato ovunque attraverso differenziazione e non con l'incenerimento. Gualtieri condanna il Lazio a diventare la centrale d’incenerimento del centro Italia, allontanando la capitale dalla strada dell'economia circolare». 

tag
roberto gualtieri
roma
filiberto zaratti

Il vero volto della sinistra Roma, la sinistra caccia i sostenitori dello scià dal Campidoglio: "Intervenuti i poliziotti"

Il divieto da barzelletta I 30 km orari di Gualtieri? Per i romani fermi nel traffico sono un sogno, non un limite...

Il tentato colpo Roma, sventata rapina in banca: cinque arresti grazie all’operazione della Polizia

ti potrebbero interessare

Vincenzo De Luca, "la ricreazione è finita": le sconcertanti parole, ultimo siluro sul Pd

Vincenzo De Luca, "la ricreazione è finita": le sconcertanti parole, ultimo siluro sul Pd

Michele Emiliano, il nuovo ruolo da consulente per il Pd pugliese: "Compenso da 130mila euro"

Michele Emiliano, il nuovo ruolo da consulente per il Pd pugliese: "Compenso da 130mila euro"

Brunella Bolloli
Otto e Mezzo, la dem Funaro senza pudore sul caso di La Spezia: "Che problema abbiamo"

Otto e Mezzo, la dem Funaro senza pudore sul caso di La Spezia: "Che problema abbiamo"

Meloni trasformata in "manga": metapolitica di Giorgia

Meloni trasformata in "manga": metapolitica di Giorgia

Giovanni Sallusti