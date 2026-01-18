Giuseppe Conte apre il caso con il Pd: "La sinistra la deve smettere"

«Dobbiamo elaborare il progetto per un’alternativa di governo, che andremo a proporre alle altre forze progressiste che lo vorranno condividere con noi, che si dimostreranno progressiste nei fatti». Giuseppe Conte, al netto delle percentuali che lo vedono ampiamente dietro al Pd nei sondaggi, parla da leader del campo largo.

Intervenuto all’assemblea del M5s del Lazio, l’ex premier pentastellato ha bacchettato gli alleati: «Progressisti non può significare chiudersi fra segreterie di partiti e tirar fuori un progetto, spartendosi posti e poltrone, premiership e governo». E, fra una stoccata e l’altra ai leader del campo largo, non sono mancate le critiche a Giorgia Meloni.