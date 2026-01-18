Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Giuseppe Conte apre il caso con il Pd: "La sinistra la deve smettere"

domenica 18 gennaio 2026
Giuseppe Conte apre il caso con il Pd: "La sinistra la deve smettere"

1' di lettura

«Dobbiamo elaborare il progetto per un’alternativa di governo, che andremo a proporre alle altre forze progressiste che lo vorranno condividere con noi, che si dimostreranno progressiste nei fatti». Giuseppe Conte, al netto delle percentuali che lo vedono ampiamente dietro al Pd nei sondaggi, parla da leader del campo largo.

Intervenuto all’assemblea del M5s del Lazio, l’ex premier pentastellato ha bacchettato gli alleati: «Progressisti non può significare chiudersi fra segreterie di partiti e tirar fuori un progetto, spartendosi posti e poltrone, premiership e governo». E, fra una stoccata e l’altra ai leader del campo largo, non sono mancate le critiche a Giorgia Meloni.

Giuseppe Conte cade in basso: lettera al Corriere che lo critica, "se fossi premier..."

"Non sono il sosia del Conte premier. Sono sempre io. Oggi all’opposizione, come ieri al governo, vivo la pol...

«Quando trovo i politici che non vogliono dar conto del loro operato, che spariscono per giorni anche se sono a Chigi, e poi riappaiono col sorriso, con i selfie, con Ken il Guerriero, è una presa in giro. Dimostrano di avere una filosofia sbagliata alla radice», ha detto il presidente grillino a proposito della visita del premier in Giappone.

«Se sei un politico devi andare in Parlamento, rispondere alle conferenze stampa, anche alle conferenze stampa. anche ai giornalisti scomodi. Se ti chiamano i giudici vai e non dici che è un attacco alla politica».

Giuseppe Conte: "Vieni a fare un giro con me?". Schlein, replica glaciale

"Vieni a farti un giro con me?", "Ho già fatto...". Prove di disgelo che finiscono nel gelo, ...
tag
giuseppe conte
elly schlein
partito democratico
movimento 5 stelle

La ricreazione è finita De Luca torna a Salerno, caccia e umilia il sindaco

Un confronto illuminante Ilaria Salis e Tatarella: gli incatenati in Italia non indignano nessuno

Incubo a occhi aperti Giuseppe Conte cade in basso: lettera al Corriere che lo critica, "se fossi premier..."

ti potrebbero interessare

La Spezia, Silvia Salis contro il governo: "Il decretino spot"

La Spezia, Silvia Salis contro il governo: "Il decretino spot"

Redazione
Manga per Giorgia, Matteo torna bimbo, Gasparri e Albertone

Manga per Giorgia, Matteo torna bimbo, Gasparri e Albertone

Brunella Bolloli
De Luca torna a Salerno, caccia e umilia il sindaco

De Luca torna a Salerno, caccia e umilia il sindaco

Pietro Senaldi
Ilaria Salis e Tatarella: gli incatenati in Italia non indignano nessuno

Ilaria Salis e Tatarella: gli incatenati in Italia non indignano nessuno

Lorenzo Mottola