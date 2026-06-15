Gabrielli lascia a terra Schlein e Conte: "Non sono governabile", disastro a sinistra

Franco Gabrielli ha deciso di tirarsi indietro e di non partecipare alla corsa per il ruolo di “federatore” del cosiddetto campo largo. “Fiutata l’aria di fregatura”. Una rinuncia che arriva in un momento di fibrillazione politica e che, di fatto, congela una delle ipotesi circolate nelle ultime settimane sui possibili profili tecnici o istituzionali in grado di tenere insieme le opposizioni.

L’ex capo della Polizia, già sottosegretario e figura di lungo corso nella sicurezza dello Stato, nell'ultimo giorno della Repubblica delle Idee (festival del quotidiano la Repubblica a Bologna) ha motivato la sua scelta con parole che non lasciano margini a interpretazioni: “Ho un grandissimo difetto, non sono governabile e quindi in questo senso non sarei un buon compagno di viaggio”.