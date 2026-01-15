Giuseppe Conte: "Vieni a fare un giro con me?". Schlein, replica glaciale

"Vieni a farti un giro con me?", "Ho già fatto...". Prove di disgelo che finiscono nel gelo, quelle tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Ieri, mercoledì 14 gennaio, i due leader del centrosinistra si sono incrociati alla mostra per i 50 anni di Repubblica, il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Poteva essere una buona occasione per tendersi la mano dopo le recenti tensioni per la leadership e lo strappo grillino sul voto sulla risoluzione di condanna alla repressione in Iran.

Già, "poteva". Il punto è che la segretaria Pd ha snobbato l'ex presidente del Consiglio. "Che piacere vederti", ha esordito Elly. "Piacere mio", ha risposto con bacio sulla guancia il capo dei grillini per poi porgerele il gomito. "Vieni a fare un giro con me?". "Ho già fatto, ci incrociamo domani in Parlamento", la risposta glaciale della Schlein.

La segretaria dem, parlando di Repubblica, ha poi confessato di conservare ancora "diverse copie degli anni passati, in particolare quelle che titolavano sulle vittorie del centrosinistra. Speriamo di regalarvi presto altri titoli così". E poi, come riporta sempre Repubblica, si è fermata a salutare Enrica Scalfari, la primogenita del fondatore: "Ho incontrato suo padre in un paio di occasioni, ci siamo sentiti anche al telefono, è sempre stato generoso nei miei confronti, i suoi colleghi di adesso un po' meno", ha scherzato.