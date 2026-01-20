Pd, Matteo Lepore? Prima attacca l'esercito, poi vuole più agenti

Prosegue senza sosta la fantozziana campagna dei sindaci del Pd sulla sicurezza nelle loro città. Gli stessi (o quasi) che fino a poco tempo fa sostenevano si trattasse solo di una “percezione del pericolo” e che le classifiche che davano Milano e le altre metropoli ai primi posti per reati denunciati, chiaramente farlocche. Ora, tra uno scippo, un accoltellamento e un regolamento di conti sembrano aver improvvisamente cambiato idea. Illuminazione? No, mero calcolo politico. Perché per i primi cittadini di mezza Italia se nei loro Comuni si delinque, la colpa è del governo di centrodestra. Le politiche d’accoglienza spinte da loro stessi o dai predecessori? Dimenticate. Anzi, in una sorta di grande presa per i fondelli, nelle scorse settimane abbiamo perfino assistito a esponenti politici di primo piano del Pd, spiegare alla segretaria Schlein che i dem dovrebbero fare loro la battaglia della sicurezza. Incredibile. Gli ultimi a distinguersi sono stati il sindaco di Genova Silvia Salis e l’assessore alla sicurezza di Bologna Matilde Madrid. Per il primo cittadino ligure addirittura «viviamo un dramma di sicurezza. Certo è che il totale disinvestimento a partire dalla finanziaria che sta facendo questo Paese sulla sicurezza e sulle forze dell’ordine, produce dei terribili effetti».

Sfuggono gli investimenti in sicurezza dei governi a guida Pd. Quello attuale, almeno, ha programmato un piano massiccio di assunzioni e adeguato gli stipendi degli agenti tanto cari alla Salis. Poi, sfiorando il ridicolo, spiega che «dobbiamo fare i conti con la difficoltà di un Paese che non espelle: molto spesso chi vende la droga (sono spesso stranieri) viene fermato, viene portato in Questura e poi non viene espulso». Che, per carità, sui guidici che scarcerano i delinquenti avrebbe anche ragione, ma una frase così detta da un esponente del Pd fa abbastanza ridere. Non da meno l’assessore bolognese.