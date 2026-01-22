Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sondaggio Youtrend, FdI cresce di oltre 1 punto. Male il Pd: tutte le cifre

di
Libero logo
giovedì 22 gennaio 2026
Sondaggio Youtrend, FdI cresce di oltre 1 punto. Male il Pd: tutte le cifre

1' di lettura

Fratelli d'Italia sempre più su, Partito democratico sempre più giù. Questo è in sintesi il dato più evidente che emerge dall'ultimo sondaggio effettuato da Youtrend per Sky Tg24 che ha analizzato come sono cambiate le intenzioni di voto nell'ultimo mese, dal 23 dicembre 2025 al 22 gennaio 2026. Rispetto a 30 giorni fa nelle intenzioni di voto cresce soprattutto Fratelli d'Italia (29,4%) conquistando un +1,1% e restando così il partito più apprezzato dagli italiani. Nel centrodestra cresce anche la Lega dello 0,1%, piazzandosi così all'8,2%. Male invece Forza Italia, che cala dello 0,6% e scende così al 7,7%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo il Partito democratico ancora in grande difficoltà. Elly Schlein perde l'1,4% e crolla così al 21,4%. Ottimo risultato invece per il Movimento Cinque Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte sale dell'1,1% e si piazza così al 13,8%. Male Alleanza Verdi e Sinistra, che perde lo 0,7% e scende così al 6,7%. 

Sondaggio Supermedia, FdI domina. Ma dietro ai meloniani... ecco cosa cambia

Nuova settimana, nuova Supermedia. Youtrend ha elaborato gli ultimi dati relativi alle intenzioni di voto. Risultato? Fr...

Per quanto riguarda invece tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Azione di Carlo Calenda stabile al 3,3%. Più sotto Più Europa, ferma al 2%. Italia Viva di Matteo Renzi invece guadagna lo 0,2% e sale così all'1,9%. Stabile Noi Moderati allo 0,9%. 

Sondaggio Noto, "tra il 60 e il 70%": sicurezza, Meloni sfonda a sinistra

Il pacchetto sicurezza s’ha da fare. Al netto dell’azione disturbante della sinistra, la quadra è sta...
tag
sondaggio
lega
forza italia
pd
m5s
avs
fdi

Ve la ricordate? Cecile Kyenge "ha scartato 2 pazienti fragili": bufera sull'ex ministro Pd

Lo scontro Fdi affonda Elly Schlein: "Ogni volta che lo dice...", l'ultimo disastro

Sciacallata Barbara Floridia, lo sfregio al governo: "Calamità Meloni e calamità naturali"

ti potrebbero interessare

Cecile Kyenge "ha scartato 2 pazienti fragili": bufera sull'ex ministro Pd

Cecile Kyenge "ha scartato 2 pazienti fragili": bufera sull'ex ministro Pd

Redazione
Giorgia Meloni, "per una ragazza della Garbatella...": la frase definitiva del premier

Giorgia Meloni, "per una ragazza della Garbatella...": la frase definitiva del premier

Fdi affonda Elly Schlein: "Ogni volta che lo dice...", l'ultimo disastro

Fdi affonda Elly Schlein: "Ogni volta che lo dice...", l'ultimo disastro

Roberto Tortora
Barbara Floridia, lo sfregio al governo: "Calamità Meloni e calamità naturali"

Barbara Floridia, lo sfregio al governo: "Calamità Meloni e calamità naturali"

Redazione