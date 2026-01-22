Sondaggio Youtrend, FdI cresce di oltre 1 punto. Male il Pd: tutte le cifre

Fratelli d'Italia sempre più su, Partito democratico sempre più giù. Questo è in sintesi il dato più evidente che emerge dall'ultimo sondaggio effettuato da Youtrend per Sky Tg24 che ha analizzato come sono cambiate le intenzioni di voto nell'ultimo mese, dal 23 dicembre 2025 al 22 gennaio 2026. Rispetto a 30 giorni fa nelle intenzioni di voto cresce soprattutto Fratelli d'Italia (29,4%) conquistando un +1,1% e restando così il partito più apprezzato dagli italiani. Nel centrodestra cresce anche la Lega dello 0,1%, piazzandosi così all'8,2%. Male invece Forza Italia, che cala dello 0,6% e scende così al 7,7%.

Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo il Partito democratico ancora in grande difficoltà. Elly Schlein perde l'1,4% e crolla così al 21,4%. Ottimo risultato invece per il Movimento Cinque Stelle. Il partito guidato da Giuseppe Conte sale dell'1,1% e si piazza così al 13,8%. Male Alleanza Verdi e Sinistra, che perde lo 0,7% e scende così al 6,7%.