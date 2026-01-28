Giuseppe Conte sfregia la giornata della Memoria: il gesto in Senato

Lo spettacolo, malinconico, a Roma è andato in scena tra le vicinanze di via del Nazareno – dove c’è la sede del Pd – e la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al Senato, dove Giuseppe Conte ha occhieggiato ai movimenti pro-Pal perfino nel Giorno della Memoria. I militanti invece, quelli senza pochette, dicevamo che si erano dati appuntamento davanti al quartier generale democratico, manifestazione vietata dalla questura, e sono stati fermati dalle forze dell’ordina tra via della Stamperia e piazza San Silvestro. I perdigiorno hanno usato la scusa del “disegno di legge Delrio”, quello contro l’antisemitismo – contestato da Elly e i suoi i quali hanno presentato un ddl diverso – per dare un senso al pomeriggio. E però il gruppetto è stato contenuto senza troppi problemi. I venti pasdaran sono stati intercettati, identificati, e gli agenti li hanno invitati ad allontanarsi. All’inizio i pro-Pal hanno provato comunque a raggiungere la sede del Pd. Alla fine sono stati accompagnati in via del Tritone e segnalati all’autorità giudiziaria per manifestazione non autorizzata. Sono tornati a casa con la kefiah nel sacco, ma alla vigilia erano dei leoni: «Nessun passo indietro, il nostro presidio è confermato», avevano tuonato sui social, «gli unici che devono indietreggiare sono i ddl che vogliono criminalizzare la solidarietà con la Palestina. La nostra memoria è buona e quando si dice “mai più” intendiamo “basta genocidio del popolo palestinese e basta complicità con lo stato sionista”». È finita coi quattro amici al bar.

Ecco Conte, il presidente del Movimento “Gra-tu-i-ta-men-te”: «Oggi è il Giorno della Memoria dell’Olocausto, ma si può anche parlare di quello che è successo a Gaza, perché se ne deve sempre parlare. Però», ha aggiunto Conte riferendosi alle parole pronunciate in mattinata al Quirinale dalla senatrice a vita Liliana Segre, «non bisogna utilizzare Gaza contro l’Olocausto, sarebbe una scorrettezza morale unica». Capito? Il presidente dei 5Stelle è andato avanti: «Dobbiamo combattere sempre l’antisemitismo. In questa memoria ci sono valori morali che vanno coltivati oggi e sempre». A Bologna, immancabilmente, c’è stata tensione in piazza Nettuno, ritrovo abituale delle compagnie anti occidentali. Durante la cerimonia di deposizione di corone al Sacrario dei caduti un drappello pro-Pal, in mezzo a cui c’erano rappresentanti dei partigiani dell’Anpi e altre associazioni, hanno sventolato bandiere mediorientali, urlato slogan ed esortato il sindaco dem Matteo Lepore «a parlare del genocidio di oggi». Su alcuni cartelli la scritta “Mai più vuol dire mai più per nessun popolo”. A cerimonia conclusa, per evitare che la situazione degenerasse come ogni volta che a Bologna si muovono le frange della sinistra, le forze dell’ordine hanno allontanato i manifestanti dalla piazza, da cui andandosene il sindaco ha dichiarato: «Io non mi occupo di ordine pubblico, il questore e il prefetto decideranno cosa fare».