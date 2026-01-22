FdI umilia Giuseppe Conte: "Avvocato, cercatene un'altra"

"La tua trasformazione in paladino della sicurezza finisce qui". La pagina ufficiale X di Fratelli d'Italia inchioda Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e con lui gran parte delle opposizioni che stanno cavalcando in queste settimane la cosiddetta "emergenza sicurezza". E lo fa con la forza dei dati ufficiali.

"Con Meloni poca sicurezza", ha accusato l'ex premier. Peccato che il record negativo di assunzioni nelle forze dell'ordine sia proprio del governo giallorosso da lui presieduto. "Avvocato, basta menzogne", recita la card di FdI. Che contrattacca: "I numeri smentiscono la tua narrazione e confermano che il governo Meloni tiene davvero alla difesa degli italiani. Conte, cerca un'altra tematica: saremo pronti a smentirti anche lì".

La tua trasformazione in paladino della sicurezza finisce qui. I numeri smentiscono la tua narrazione e confermano che il Governo #Meloni tiene davvero alla difesa degli italiani.



Conte, cerca un’altra tematica: saremo pronti a smentirti anche lì. pic.twitter.com/w4dDeHDNeH — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) January 22, 2026

"Negli ultimi dieci anni nessun governo ha fatto di più rispetto a quello guidato da Meloni per aumentare gli organici delle Forze di Polizia. Sono i dati diffusi dal Viminale a dirlo, confermando quello che già tutti sapevano: è stato con il Conte bis, con l'alleanza di governo e di potere tra Pd e M5s, che si è registrato il livello più basso di assunzioni - ricorda anche Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera dei deputati -. E lo abbiamo fatto malgrado gli sprechi dei soldi degli italiani tra reddito di cittadinanza e Superbonus. Dopo anni in cui si era smesso di investire sulla sicurezza dell'Italia e degli italiani, grazie a questo governo e a Fratelli d'Italia, abbiamo cambiato la direzione: più risorse ma anche interventi legislativi per dare alle nostre donne e ai nostri uomini in divisa tutti gli strumenti per difendere al meglio i cittadini. Continueremo ad andare lungo questa strada, forti anche del consenso degli italiani che non smettono di credere in noi".

"La sicurezza non è stata certo una priorità per la sinistra, come si evidenzia dai dati forniti dal Viminale che registra un record negativo di assunzioni tra le forze di polizia nel 2020, anno del governo Cinquestelle-Pd a guida Conte - ricorda il deputato meloniano Massimo Milani, capogruppo in Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie -. Al contrario, il governo Meloni ne ha fatto una priorità assumendo in tre anni circa 37.400 agenti e da qui al 2007 previste altre 31.500 assunzioni per rafforzare l'organico e per consentire il turn over. Ma voglio ricordare che con il decreto sicurezza abbiamo introdotto pene più severe per chi minaccia e aggredisce i nostri uomini e donne in divisa, e la tutela legale per agenti di polizia e militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio. Più agenti e soprattutto messi nelle giuste condizioni di poter svolgere il loro compito già di per sé delicato, significa garantire la legalità e la sicurezza nei territori più difficili, penso alle stazioni, alle periferie dove l'azione di controllo deve essere necessariamente maggiore".

"Hanno fatto il record negativo di assunzioni nelle forze dell’ordine - scrive su X anche Lucio Malan, capogruppo di FdI al Senato -, le usavano per correre dietro a chi non portava la mascherina all’aperto, si sono opposti a tute le nostre norme che rafforzano la sicurezza, ma attaccano il governo Meloni sulla sicurezza nonostante il calo dei reati. Grande faccia tosta!".