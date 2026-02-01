Remigrazione, 60mila firme in un giorno: ecco cosa prevede la legge

Un gruppo di parlamentari della sinistra però, occupa la sala stampa per impedire lo svolgimento della conferenza. Volano parole grosse con Furgiuele e il presidente della Camera Lorenzo Fontana annulla l’appuntamento. La questione diventa quasi il caso del giorno. E la sottoscrizione della proposta di legge supera la soglia di 50mila adesioni, tante ne bastano per poter presentare il testo in Parlamento. Il Comitato lo annuncia nella tarda mattinata di ieri. «Nonostante tentativi di censura e intimidazione nelle sedi istituzionali, la risposta degli italiani è stata chiara e determinata», scrivono i promotori in una nota. La proposta «rafforza la normativa vigente in materia di governo dei flussi migratori, tutela della sicurezza pubblica e politiche demografiche» e «prevede misure più incisive di contrasto all’immigrazione irregolare al traffico di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo, attraverso l’inasprimento delle sanzioni penali e patrimoniali, il potenziamento delle espulsioni e dei rimpatri e specifiche disposizioni per stranieri condannati per reati gravi, inclusa la revoca della cittadinanza acquisita per naturalizzazione nei casi previsti».

Ieri è stato il day after della bagarre alla sala stampa di Montecitorio sul tema “remigrazione”. Riassunto della puntata precedente: il gruppo “Remigrazione e Riconquista”, network che raggruppa alcune associazioni di destra radicale (Casapound Italia, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, Brescia ai Bresciani), avrebbe voluto illustrare venerdì una proposta di legge di iniziativa popolare sul tema alla sala stampa di Montecitorio. Latore formale dell’iniziativa, il deputato della Lega Domenico Furgiuele.

I componenti del comitato si ritrovano poi, nel pomeriggio di ieri, in diretta youtube, nel quale spiegano ciò che avrebbero voluto illustrare alla Camera. Luca Marsella, presidente del Comitato registra il superamento della soglia di firme: «Quando torneremo in Parlamento, ne porteremo centinaia di migliaia», garantisce, «e nei prossimi giorni saremo in molte città italiane con i gazebo». E aggiunge: «Noi non predichiamo la “deportazione”, non vogliamo il parallelo dell’Ice di Trump e con noi ci sono anche molte persone di sinistra». A ieri sera, peraltro, le adesioni erano arrivate a circa 60mila.

L’iniziativa ha suscitato le reazioni in quella parte della Lega che fa sponda con i movimenti che l’hanno promossa. A partire dal vicesegretario Roberto Vannacci: «Raggiunto il quorum! Grazie Bonelli e grazie sgangherati parlamentari di sinistra», scrive sui social irridendo quanti hanno di fatto occupato la sala stampa di Montecitorio. «Volevano impedire a chi doveva democraticamente parlare di tenere la conferenza, volevano impedire ai cittadini di partecipare direttamente alla vita democratica del Paese. I cittadini hanno risposto». Linea simile di Domenico Furgiuele: «Ringraziamo chi, alla Camera, ha tentato di bloccare la conferenza stampa sulla proposta di legge. Le polemiche sollevate dagli antidemocratici - Boldrini & company - non hanno fatto altro che ottenere l’effetto opposto, dare una spinta decisiva alla raccolta firme».