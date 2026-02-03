Meloni, "l'ora del basta". Sicurezza, giovedì il giorno decisivo

Si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio alle 17, secondo quanto si apprende, il prossimo Consiglio dei ministri. La riunione del Governo era attesa in un primo momento per domani. Sul tavolo dell'esecutivo dovrebbe arrivare il nuovo pacchetto sicurezza.

Un rinvio tecnico di 24 ore per mettere a punto le norme che secondo le indiscrezioni dovrebbero essere contenute in un decreto legge e in un disegno di legge, con la premier Giorgia Meloni che nelle scorse ore ha chiamato le opposizioni a condividere. Una convergenza istituzionale necessaria, dopo le violenze intollerabili di Askatasuna e degli antagonisti in piazza a Torino contro la polizia. Per il momento, dal centrosinistra, la risposta è stata gelida ed è possibile che lo slittamento del CdM possa servire anche a tessere una tela delicatissima.

Secondo il retroscena del Corriere della Sera, l'input di Meloni ai suoi e ai leader del campo largo è stato chiaro: "Serve dare un segnale, serve darlo subito". La premier si era rivolta direttamente a Elly Schlein, segretaria del Pd, affinché "tutta l’opposizione in Parlamento condivida con la maggioranza la condanna dei fatti di Torino, schierandosi a favore degli agenti aggrediti" perché è arrivata "l'ora del basta". Come dire: stop ad alibi, scuse e scivolosi, pericolosi distinguo.

Alla questione guarda ovviamente con grande apprensione anche il Quirinale, visto che la vicenda riguarda tanto l'ordine pubblico quanto al tenuta delle istituzioni politiche, letteralmente minacciata dall'assalto allo Stato rivendicato dagli stessi responsabili di Askatasuna con un folle comunicato.

Nel frattempo, attraverso una intervista sempre al Corriere della Sera, Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato e braccio destro di Giuseppe Conte, sembra voler ribaltare la frittata: "Finalmente, dopo tre anni e tre mesi di governo, anche Meloni si è accorta che sulla Sicurezza c'è un problema, reale e percepito. La Sicurezza, insomma, al pari del mancato sostegno alle imprese, è la cifra del fallimento di questo governo". Maggioranza e governo, aggiunge, "dovrebbero ascoltare veramente le opposizioni adesso, senza furbizie tattiche", perché "mancano 23mila agenti. E la Sicurezza si garantisce con la presenza delle forze dell'ordine, quindi servono più risorse per questo. Vogliamo vedere quanto è seria questa disponibilità al confronto che viene preannunciata con tanta enfasi io se non sbaglio sono il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, eppure non ho ricevuto nemmeno mezza telefonata da parte di un esponente della maggioranza. Non c'è stato nessun contatto con il centrodestra".