Askatasuna, Piantedosi: "Cosa c'è dietro le violenze". Pd, altra figuraccia in aula

"Credo che l'unanime condanna alle aggressioni e alle violenze viste a Torino rappresenti un indispensabile segnale di responsabilità e di moderazione, senza il quale si rischia solo di inasprire il confronto e offrire il pretesto a chi vuole alimentare lo scontro". Proprio come la premier Giorgia Meloni, anche iIl ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella informativa alla Camera sugli scontri di sabato scorso a Torino richiama tutti i partiti a un patto istituzionale contro Askatasuna e i violenti dei centri sociali. "L'auspicio è, dunque, che tutte le forze politiche presenti in Parlamento riescano a trovare una sostanziale convergenza e condividere posizioni comuni per respingere, senza ipocrisie o infingimenti, ogni tentazione di blandire o giustificare queste espressioni eversive e antidemocratiche - ha sottolineato il titolare del Viminale - sostenendo le forze di polizia attraverso l'individuazione di ulteriori misure di tutela da ogni violenza e forma di aggressione".

"Askatasuna, con un comunicato, ha rivendicato le azioni illegali poste in essere durante il corteo, esprimendo solidarietà ai tre arrestati. E con ciò ribadendo pubblicamente quale fosse l'obiettivo della manifestazione - ha puntualizzato il ministro -. Sarà massimo l'impegno affinché questa vile aggressione non resti impunita e abbia la risposta che merita da parte dallo Stato". "Un dato che emerge dal lavoro preventivo delle nostre Forze di polizia è che disordini, violenze, danneggiamenti e devastazioni sono, al di là delle motivazioni contingenti di volta in volta annunciate, il vero obiettivo perseguito in molte occasioni. In altre parole, siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti. È possibile dire che stiamo registrando un innalzamento del livello dello scontro che, per certi versi e pur con delle varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato", sono le parole, chiare e gravissime, di Piantedosi.

