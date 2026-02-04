Generale Vannacci, il duro sofogo: "Quest'acquetta sporca scivola addosso"

Il generale Vannacci interviene di petto - e non è un eufemismo - per rispondere a tutte le critiche arrivate dopo la sua decisione di lasciare la Lega, il partito che gli ha permesso di essere eletto al Parlamento europeo. L'ex vicesegretario del Carroccio ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme ai suoi commilitoni a petto nudo, con addosso soltanto i pantaloni mimetici - tipici dell'Esercito - e gli stivali neri. "È iniziata la macchina del fango - ha scritto su Instagram -. Da giorni, la macchina sparafango gira a pieno regime. Ma a chi nel fango c’è stato davvero, quest'acquetta sporca scivola addosso".

"INSEGUO UN SOGNO, E VADO LONTANO. FUTURO NAZIONALE - aveva annunciato ieri, martedì 3 febbraio, sui social -. Il mio impegno – da sempre – è quello di cambiare l’Italia. Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà".