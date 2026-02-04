Meloni, lezione a Conte e M5s: "Per i fragili? No assistenzialismo ma inclusione e lavoro"

L'Inps? Una colonna importante. A dirlo è Giorgia Meloni nel messaggio inviato alla Convention nazionale della dirigenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. "L'INPS - ha detto il premier dopo aver ringraziato il presidente Gabriele Fava e il direttore generale Valeria Vittimberga - è una colonna portante del sistema nazionale di welfare e il braccio operativo dello Stato sul territorio". A loro si rivolge: "Sulle vostre spalle ricadono grandi responsabilità, oltre che la sfida ambiziosa di fare dell'INPS il volto di uno Stato amico, affidabile e capace di rispondere sempre di più alle richieste delle persone, soprattutto nei momenti più difficili e decisivi della vita. La vostra competenza, professionalità e dedizione sono decisive perché ogni azione e ogni decisione ha un riflesso diretto sulla vita degli italiani".

E ancora: "Il lavoro di tutti voi è decisivo, per individuare soluzioni, rendere i processi più veloci, rispondere con cura e attenzione alle esigenze dei cittadini. Le istanze dei cittadini stanno progressivamente evolvendo ed è compito di tutta la Pubblica Amministrazione saper immaginare e costruire risposte sempre più adeguate e su misura. È una sfida che l'INPS ha avuto la lungimiranza di cogliere e che sta affrontando con concretezza e innovazione, come dimostrano alcuni importanti interventi che su vari fronti l'Istituto sta introducendo, sperimentando e potenziando. Penso, ad esempio, all'applicazione dell'intelligenza artificiale al sistema SIISL per favorire e rendere più efficace l'incontro tra domanda e offerta di lavoro o all'attuazione della riforma della disabilità, che attribuisce all'INPS il ruolo di titolare unico dell'accertamento allo scopo di agevolare, velocizzare e semplificare la vita delle persone con disabilità e quella delle loro famiglie. Ci tengo poi a ricordare anche il costante lavoro svolto con dedizione per mettere in sicurezza i nuclei familiari più fragili e poveri, abbandonando una visione meramente assistenzialista e promuovendo l'inclusione sociale e lavorativa, attuando quel controllo preventivo necessario a scongiurare la destinazione illegittima del beneficio a chi non ne non ha i requisiti. E non dimentico, infine, l'attenzione rivolta alle giovani generazioni, che devono essere formate e informate sui principi del sistema previdenziale, in modo da comprendere come questi possano influire sul loro futuro. Il successo di queste sfide, e di molte altre, dipende solo da voi. Dal vostro spirito di servizio, dalle vostre competenze, dai valori che orientano la missione dell'INPS e fanno parte del Dna della nostra comunità nazionale".