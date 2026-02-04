Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Meloni, lezione a Conte e M5s: "Per i fragili? No assistenzialismo ma inclusione e lavoro"

mercoledì 4 febbraio 2026
Meloni, lezione a Conte e M5s: "Per i fragili? No assistenzialismo ma inclusione e lavoro"

2' di lettura

L'Inps? Una colonna importante. A dirlo è Giorgia Meloni nel messaggio inviato alla Convention nazionale della dirigenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. "L'INPS - ha detto il premier dopo aver ringraziato il presidente Gabriele Fava e il direttore generale Valeria Vittimberga - è una colonna portante del sistema nazionale di welfare e il braccio operativo dello Stato sul territorio". A loro si rivolge: "Sulle vostre spalle ricadono grandi responsabilità, oltre che la sfida ambiziosa di fare dell'INPS il volto di uno Stato amico, affidabile e capace di rispondere sempre di più alle richieste delle persone, soprattutto nei momenti più difficili e decisivi della vita. La vostra competenza, professionalità e dedizione sono decisive perché ogni azione e ogni decisione ha un riflesso diretto sulla vita degli italiani".

E ancora: "Il lavoro di tutti voi è decisivo, per individuare soluzioni, rendere i processi più veloci, rispondere con cura e attenzione alle esigenze dei cittadini. Le istanze dei cittadini stanno progressivamente evolvendo ed è compito di tutta la Pubblica Amministrazione saper immaginare e costruire risposte sempre più adeguate e su misura. È una sfida che l'INPS ha avuto la lungimiranza di cogliere e che sta affrontando con concretezza e innovazione, come dimostrano alcuni importanti interventi che su vari fronti l'Istituto sta introducendo, sperimentando e potenziando. Penso, ad esempio, all'applicazione dell'intelligenza artificiale al sistema SIISL per favorire e rendere più efficace l'incontro tra domanda e offerta di lavoro o all'attuazione della riforma della disabilità, che attribuisce all'INPS il ruolo di titolare unico dell'accertamento allo scopo di agevolare, velocizzare e semplificare la vita delle persone con disabilità e quella delle loro famiglie. Ci tengo poi a ricordare anche il costante lavoro svolto con dedizione per mettere in sicurezza i nuclei familiari più fragili e poveri, abbandonando una visione meramente assistenzialista e promuovendo l'inclusione sociale e lavorativa, attuando quel controllo preventivo necessario a scongiurare la destinazione illegittima del beneficio a chi non ne non ha i requisiti. E non dimentico, infine, l'attenzione rivolta alle giovani generazioni, che devono essere formate e informate sui principi del sistema previdenziale, in modo da comprendere come questi possano influire sul loro futuro. Il successo di queste sfide, e di molte altre, dipende solo da voi. Dal vostro spirito di servizio, dalle vostre competenze, dai valori che orientano la missione dell'INPS e fanno parte del Dna della nostra comunità nazionale".

Meloni a FarWest: "Non arretreremo, ma a Torino un problema di humus culturale"

Pugno di ferro del governo. Quanto andato in scena sabato sera a Torino spinge il governo ad andare avanti. "Penso ...

Da qui la promessa: "Il Governo continuerà a fare la propria parte per costruire, insieme all'INPS, quel nuovo modello di protezione sociale che i cittadini meritano e che si aspettano da tempo. Un welfare che sappia essere all'altezza dei cambiamenti demografici, sociali ed economici della nostra epoca e che sappia sempre mettere la persona, i suoi bisogni e le sue esigenze al centro di tutto".

Giorgia Meloni, il Telegraph s'inchina: "Una delle più influenti d'Europa"

Ancora una volta il Telegraph s'inchina a Giorgia Meloni. Il quotidiano britannico ha dipinto un ritratto della lead...
tag
giorgia meloni
inps

Ancora nessuna decisione dal Vicariato Angelo Meloni, addio al viso della premier: torna la versione precedente

Giù il cappello Giorgia Meloni, il Telegraph s'inchina: "Una delle più influenti d'Europa"

"D'Istruzione pubblica" Altro film rosso contro il governo: stavolta nel mirino c'è la scuola

ti potrebbero interessare

Le partecipate brillano, con poste diventata un colosso polivalente

Le partecipate brillano, con poste diventata un colosso polivalente

Bruno Villois
Altro che bene rifugio: l'oro sull'ottovolante

Altro che bene rifugio: l'oro sull'ottovolante

Sandro Iacometti
Italia ancora promossa, ma nessuno ci fa caso

Italia ancora promossa, ma nessuno ci fa caso

Sandro Iacometti
Tutti si sono accorti che l'oro non ha debito

Tutti si sono accorti che l'oro non ha debito

Buddy Fox