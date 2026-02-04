Askatasuna, Piantedosi: "Nessun poliziotto mandato allo sbaraglio"

"A Torino nessuna impreparazione nella gestione dell'ordine pubblico né uso eccessivo della forza": il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante l'informativa al Senato sugli scontri tra polizia e antagonisti pro-Askatasuna, ha risposto alle accuse e alle insinuazioni mosse al governo non solo dalle opposizioni, ma anche da alcuni commentatori. "Ricacciamo indietro l'illazione che i poveri poliziotti siano stati mandati allo sbaraglio da questori, prefetti e magari dal sottoscritto".

E ancora: "Sono le accuse di chi ignora come funziona l'ordine pubblico e di chi dimentica la storia della violenza politica nel nostro Paese. Dare la colpa allo Stato è spesso un modo per assolvere i colpevoli”. Anticipando probabilmente quello che sarà il contenuto del decreto sicurezza a cui il governo sta lavorando in questi giorni, il titolare del Viminale ha detto: "Serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo".