Askatasuna, Piantedosi: "Nessun poliziotto mandato allo sbaraglio"

di
mercoledì 4 febbraio 2026
"A Torino nessuna impreparazione nella gestione dell'ordine pubblico né uso eccessivo della forza": il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante l'informativa al Senato sugli scontri tra polizia e antagonisti pro-Askatasuna, ha risposto alle accuse e alle insinuazioni mosse al governo non solo dalle opposizioni, ma anche da alcuni commentatori. "Ricacciamo indietro l'illazione che i poveri poliziotti siano stati mandati allo sbaraglio da questori, prefetti e magari dal sottoscritto". 

E ancora: "Sono le accuse di chi ignora come funziona l'ordine pubblico e di chi dimentica la storia della violenza politica nel nostro Paese. Dare la colpa allo Stato è spesso un modo per assolvere i colpevoli”. Anticipando probabilmente quello che sarà il contenuto del decreto sicurezza a cui il governo sta lavorando in questi giorni, il titolare del Viminale ha detto: "Serve una norma che consenta un vero e proprio efficace intervento preventivo. Per fermare preventivamente ci vuole un fermo preventivo".

Askatasuna, il poster profetico firmato Zerocalcare

Fa sempre piacere sapere che alle manifestazioni dei centri sociali ci sono anche gli anziani delle bocciofile. Per&ogra...

Nell’informativa urgente precedente, sia alla Camera che al Senato, Piantedosi ha affrontato anche il tema della presenza in Italia degli agenti dell'Ice degli Stati Uniti d'America durante le Olimpiadi Milano-Cortina: “Non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale”, ha detto, definendo “infondata” la polemica scoppiata sul caso.

Askatasuna, liberi i tre arrestati a Torino? Ira del centrodestra: "Vergogna!"

"La scarcerazione dei responsabili degli scontri di Torino, con il semplice obbligo di firma, lancia un messaggio d...
Il vertice con Mantovano al Quirinale Mattarella, "rilievi sul pacchetto sicurezza": cosa farà ora il governo

Senato, ok alla risoluzione della maggioranza Askatasuna, il Senato approva la risoluzione della maggioranza: "Le opposizioni ci hanno detto no"

Uniti ma non troppo Conte imbarazza Schlein: "Noi l'abbiamo presentata e loro la condividono"

Mattarella, "rilievi sul pacchetto sicurezza": cosa farà ora il governo

Askatasuna, il Senato approva la risoluzione della maggioranza: "Le opposizioni ci hanno detto no"

Conte imbarazza Schlein: "Noi l'abbiamo presentata e loro la condividono"

Giuseppe Conte, la domanda che lo fa tremare: "Non rispondo, grazie"

