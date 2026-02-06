Libero logo
venerdì 6 febbraio 2026
Sondaggio Porta a porta, FdI primo partito: chi crolla a sinistra. E Vannacci...

1' di lettura

Nella prima rilevazione dell'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) la lista Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si collocherebbe all'1,6%. Si legge in una nota di Porta a Porta. Fratelli d'Italia cede lo 0,2 % rispetto alla rilevazione dello scorso 12 gennaio ed è al 29,8%, seguito dal Pd al 23,1% (-0,3%).

Il Movimento 5 stelle, invece, è all'11,3%, in crescita dell'1,1%. Forza Italia al 9%, è stabile, mentre la Lega all' 8% % cala dello 0,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,4% (-0,1%), Azione è al 3,7% (+0,1%), Italia Viva al 2% cede lo 0,8%(-0,8%). Infine +Europa all'1,8 % cresce dello 0,2%, mentre Noi Moderati è allo 0,8% e cala dello 0,2%. In generale, il centrodestra è al 47,6% mentre il campo largo (senza Azione) è al 44,6 (+0,1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,7% (in calo del 2,6% rispetto all'ultima rilevazione).

Capitolo referendum sulla giustizia. Il 35,5% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo, non andrà il 18,9%, indecisi il 45,6%. In particolare, il 52,5% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 47,5% voterebbe no, quindi per l'abrogazione.

