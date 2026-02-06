Fratelli d'Italia, furia contro l'Anpi: "Chiedete scusa", il messaggio sulle foibe è un caso

"Dire che bisogna passare il giorno del ricordo con sobrietà come ha fatto l'ANPI è inaccettabile ed è un'offesa alla memoria". Monta l'indignazione dentro Fratelli d'Italia dopo il comunicato dell'Associazione nazionale partigiani sulle foibe e il Giorno del Ricordo. Secondo Alfredo Antoniozzi, vice-capogruppo di FdI alla Camera, si tratta di un messaggio "inaccettabile per le migliaia di italiani uccise senza colpa. Per le donne stuprate. Per i bambini uccisi. L'ANPI deve solo chiedere scusa". "Rivolgiamo un appello alle istituzioni perché le celebrazioni del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, si svolgano nel rispetto della verità storica e della legge, con sobrietà, rigore e completezza, senza alcuna faziosità - questo il messaggio dell'ANPI, evidentemente polemico nei confronti delle forze di centrodestra -. Spesso negli anni scorsi questo non è avvenuto, soffermandosi sulla duplice tragedia delle foibe e dell’esodo, ignorando del tutto la 'più complessa vicenda del confine orientale' citata dalla legge istitutiva, demonizzando associazioni, istituti di ricerca e singoli studiosi con inconsistenti accuse di negazionismo e di riduzionismo. Si è cercato così di evitare una oggettiva ricostruzione dei drammatici eventi di quel tempo e di rimuovere lo scenario storico in cui questi sono avvenuti, dal cosiddetto 'fascismo di confine' che insanguinò quelle terre nel 1919 e negli anni successivi, all’invasione italiana di territori della ex Jugoslavia nel 1941, in ragione della quale molti comandi militari italiani si resero a lungo artefici di inenarrabili crimini di guerra contro le popolazioni locali".

"Ciò che viene consapevolmente oscurato nella narrazione dominante di natura nazionalista è la responsabilità del fascismo", sottolinea sui social l'Associazione Nazionale Partigiani. "Senza nulla togliere all’efferatezza delle stragi nelle foibe e alla gravità dell’esodo, che ricordiamo con rispetto e pietà, chiediamo che il Giorno del Ricordo diventi davvero e finalmente un momento di memoria di tutte le vittime civili, italiane e slave, e di denuncia delle gravissime responsabilità morali, politiche e militari del regime fascista, le cui colpe sono state sminuite o semplicemente rimosse", conclude l'Anpi.

"Puntuale come ogni anno, l'ANPI sceglie di utilizzare il Giorno del Ricordo per una lettura ideologica e strumentale della storia, tentando di spostare l'attenzione dalle responsabilità dirette delle violenze perpetrate dai partigiani comunisti jugoslavi - sottolinea Michele Barcaiuolo, senatore di FdI e capogruppo del partito della premier Giorgia Meloni in Commissione Esteri e Difesa -. Tirare in ballo il fascismo nel tentativo maldestro di giustificare o relativizzare le foibe significa voler confondere la realtà storica e ridimensionare una tragedia che fu, sotto il profilo storico e politico, un massacro di matrice comunista contro italiani colpevoli soltanto di essere tali".

