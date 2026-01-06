Libero logo
Roma, i venezuelani smascherano Cigl e Anpi: "Ignoranti, andate via!"

di
martedì 6 gennaio 2026
Roma, i venezuelani smascherano Cigl e Anpi: "Ignoranti, andate via!"

Anpi, Cgil e sinistra vogliono che il popolo venezuelano soffra ancora sotto la morsa di Nicolas Maduro. Com'è noto, il dittatore comunista è stato catturato da Donald Trump e dagli Stati Uniti. Ieri è stato trasferito a una prigione di New York. E, subito dopo, è stato portato in tribunale per partecipare al proprio processo insieme a sua moglie - la fist lady -, anche lei alla sbarra. Una buona notizia? Per i venezuelani sì, per i comunisti italiani no. Il mondo al contrario.

A Roma Cgil, Anpi e sinistra sono scesi in piazza per protestare contro la cattura di Nicolas Madura. In strada, però, come riporta il Secolo d'Italia, c'erano anche gli esuli venezuelani che hanno cercato di spiegare ai compagni cosa fosse il regime comunista di Caracas: “Ignoranti, avete mai vissuto in Venezuala, sapete chi è Nicolas Maduro? Andatevene via, via!”. "Siamo di fronte non semplicemente alla violazione del diritto internazionale, ma siamo di fronte al pieno tentativo di cancellare la parola ‘Pace’ e di costruire un nuovo ordine mondiale che è fondato sulla guerra e sui rapporti di forza", la replica dell'Anpi. Ma non finisce qui. Alcuni manifestanti venezuelani sono stati aggrediti da quelli dell'Anpi, con tanto di minacce e aggressioni fisiche

