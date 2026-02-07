Giorgia Meloni va a Rogoredo, sinistra in tilt

L’obiettivo del governo è quello di garantire professionalità più specializzate per le esigenze interne e liberare progressivamente risorse delle altre Forze Armate, oggi assorbite dagli impegni internazionali.

I nuovi mezzi mimetici, leggeri e veloci, sono stati spediti a Milano nell’ambito del rafforzamento dell’operazione Strade Sicure. «Allo stesso tempo, nel “decreto sicurezza” approvato ieri (giovedì, ndr) il ministro Piantedosi ha inserito diverse norme per velocizzare l’assunzione di migliaia di nuovi agenti e il Ministro Crosetto lavora per rafforzare il presidio su strada con circa 12mila carabinieri ausiliari. Non ci arrendiamo!», annuncia Meloni.

Ed è proprio da questa periferia che parte la giornata milanese di Giorgia Meloni, in città per partecipare all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali. «Sono venuta a salutare e ringraziare», dice il premier, stringendo le mani ai militari in servizio, oltre ai classici selfie di rito coi cittadini.

I carri Puma dell’Esercito sorvegliano la stazione ferroviaria di Rogoredo, una delle tante ferite aperte di Milano, che brucia per lo spaccio e il degrado. «Abbiamo ripulito il boschetto», disse in tempi non sospetti il sindaco Beppe Sala. Nulla di più falso, come dimostrano le ultime cronache: i tossici lavorano alacremente e la droga, eroina in particolare, scorre a fiumi. Ci è pure scappato un morto e la polizia, al solito, è finita nel tritacarne mediatico.

LA CAMPAGNA DI FDI

«La visita di Giorgia Meloni a Rogoredo è una chiara ed evidente testimonianza che lo Stato c’è ed è sempre dalla parte delle forze dell’ordine, senza alcun tentennamento. Lì a Rogoredo, visto quanto accaduto negli ultimi giorni, servivano e - li avevo chiesti - dei presidi fissi e misure più ferree e il Viminale, senza alcuna esitazione, ha provveduto in tempi ristretti schierando carri leggeri dell’esercito in tutta l’area, inclusa quella della stazione», il commento del deputato milanese di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato.

Il partito, nelle città di mezza Italia, ha dato il via a una campagna pro forze dell’ordine. “Adesso tutti lo sanno, l’Italia è con voi”, si legge sui manifesti affissi. «Vogliamo ribadire la vicinanza alle donne e agli uomini in divisa. Siamo con voi», dicono i meloniani.

La foto usata nei manifesti è quella dell’abbraccio tra Lorenzo Virgulti e Alessandro Calista, i due poliziotti del secondo reparto mobile di Padova: il primo ha sottratto al linciaggio il secondo, già preso a calci, pugni e martellate una volta buttato a terra nella fase più cruenta degli assalti orchestrati dagli antagonisti contro i celerini sabato scorso a Torino.