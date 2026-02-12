Pd, ira di FdI: "Campione olimpico di figuracce", l'ultima dei dem

Il Partito democratico ha toccato il fondo: è riuscito a indignare anche gli atleti di Milano-Cortina. I dem hanno infatti utilizzato le immagini di un colpo vincente della coppia azzurra del curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner come metafora del voto di marzo, quello contro il referendum sulla Giustizia. Ma a indignarsi, oltre agli sportivi, c'è anche Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni pubblica su X la notizia e il commento: "Pd, faccia da bronzo e campione olimpico di figuracce".

A commentare il fattaccio, poi, anche Elisabetta Lancellotta, deputata di Fratelli d’Italia e consigliera nazionale del Coni. "La vicenda che ha visto il Pd utilizzare immagini di atleti italiani impegnati nelle competizioni olimpiche per finalità di campagna referendaria rappresenta un episodio grave e inaccettabile di strumentalizzazione".