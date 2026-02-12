Pd, ira di FdI: "Campione olimpico di figuracce", l'ultima dei dem

Libero logo
giovedì 12 febbraio 2026
2' di lettura

Il Partito democratico ha toccato il fondo: è riuscito a indignare anche gli atleti di Milano-Cortina. I dem hanno infatti utilizzato le immagini di un colpo vincente della coppia azzurra del curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner come metafora del voto di marzo, quello contro il referendum sulla Giustizia. Ma a indignarsi, oltre agli sportivi, c'è anche Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni pubblica su X la notizia e il commento: "Pd, faccia da bronzo e campione olimpico di figuracce". 

A commentare il fattaccio, poi, anche Elisabetta Lancellotta, deputata di Fratelli d’Italia e consigliera nazionale del Coni. "La vicenda che ha visto il Pd utilizzare immagini di atleti italiani impegnati nelle competizioni olimpiche per finalità di campagna referendaria rappresenta un episodio grave e inaccettabile di strumentalizzazione".

Milano-Cortina, Beppe Sala silura Elly Schlein: clamorosa rottura

In perfetto stile olimpico, aderendo al clima che si respira in città, il sindaco di Milano, Beppe Sala, la tocca...

E ancora: "Nel pieno delle competizioni di Milano-Cortina 2026, con i nostri atleti impegnati a rappresentare l’Italia ai massimi livelli, il Pd ha diffuso sui propri canali social un contenuto che collegava immagini sportive a un messaggio di natura strettamente politica. Una scelta che non è stata condivisa con gli atleti coinvolti, i quali hanno manifestato pubblicamente il proprio dissenso e chiesto l’immediata rimozione del materiale", tuona per poi ricordare che quello dem "è un comportamento che non rispetta la dignità delle persone e il ruolo delle istituzioni sportive, e che dimostra una preoccupante leggerezza nel confondere il legittimo confronto politico con l’utilizzo improprio dell’immagine di chi, in quel momento, è chiamato soltanto a fare sport e a rappresentare il Paese". 

Milano-Cortina, Costantini e Mosaner nello spot Pd per il "No" al referendum a loro insaputa

Olimpiade e politica. Anzi, no. Politica che usa i giochi di Milano-Cortina. Il video pubblicato dai profili social del ...
