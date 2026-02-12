Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, Costantini e Mosaner nello spot Pd per il "No" al referendum a loro insaputa

di Roberto Tortoragiovedì 12 febbraio 2026
Milano-Cortina, Costantini e Mosaner nello spot Pd per il "No" al referendum a loro insaputa

2' di lettura

Olimpiade e politica. Anzi, no. Politica che usa i giochi di Milano-Cortina. Il video pubblicato dai profili social del Pd con gli azzurri del curling Stefania Constantini e Amos Mosaner – bronzo nel curling a Milano Cortina e oro a Pechino 2022 – per promuovere il No al referendum sulla giustizia scatena un putiferio.

La reazione più netta arriva dal presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che all’Ansa non usa giri di parole: “Resto sbalordito che si utilizzino immagini di atleti per promuovere una scelta politica. I nostri atleti sono in gara e sto aspettando per capire se fossero stati coinvolti, ma io resto esterrefatto da una cosa del genere”. Tradotto: lo sport non è un comitato elettorale. La figuraccia è servita.

Referendum giustizia, Anna Gallucci: "Solo la riforma renderà i giudici veramente autonomi"

«Al referendum voterò Sì perché credo nell’indipendenza dei magistrati e so che la prim...

La polemica esplode in serata e piomba come un macigno negli ambienti olimpici. Incredulità per quella che molti leggono come una commistione impropria tra prestazioni sportive e battaglia referendaria. Il video, con tanto di marchio dem, corre di telefono in telefono. Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, attacca: “Utilizzare le immagini di due grandi campioni, che in questi giorni hanno portato l’Italia a una eccezionale medaglia olimpica per promuovere un messaggio di chiara valenza politica è davvero vergognoso. Oltre che irrispettoso nei confronti degli atleti, che sono stati coinvolti a loro insaputa”.

Report, l'affondo di Nicolò Zanon: "Mai visto nulla del genere, lo segnalo"

Dal 14 gennaio è scattata la Par condicio sul referendum della giustizia in vista del voto previsto per il 22 e 2...

E rincara: “È davvero vergognoso utilizzare l’immagine di due atleti italiani con l’obiettivo di pubblicizzare il No a una consultazione popolare. Così si politicizza il referendum e nello stesso tempo si offende lo sport intero e l’immagine dello stesso Pd".

Non finisce qui. Nicolò Zanon, presidente del Comitato Sì Riforma, segnala Report al Garante della privacy: "Il servizio sul referendum trasmesso l’8 febbraio è stato di una faziosità imbarazzante, zeppo di falsità sui contenuti della riforma". E aggiunge che la trasmissione "ha esercitato un’influenza palese e diretta per screditare la tesi che evidentemente non gradiva". Referendum, sport, tv: la campagna entra nel vivo. E il ghiaccio, ormai, si è spaccato.

tag
curling
milano cortina
stefania constantini
amos mosaner
referendum giustizia
no referendum
partito democratico
coni
luciano buonfiglio

Compagne e rivali Milano-Cortina, la Goggia esce: come reagisce la Brignone, è gelo

Azzurri Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi: le medaglie del 12 febbraio

Protagoniste Milano-Cortina, Arianna Fontana e Lollobrigida sorelle d'Italia per il bis

ti potrebbero interessare

Rogoredo, l'assurdo procedimento contro l'agente che ha sparato

Rogoredo, l'assurdo procedimento contro l'agente che ha sparato

Bruno Ferraro
Maria Rosaria Boccia? Imbarazzo a "La Stampa": ecco cosa pubblicano

Maria Rosaria Boccia? Imbarazzo a "La Stampa": ecco cosa pubblicano

Pietro Senaldi
I cattolici del Sì (giusto) temuti dai signori del No

I cattolici del Sì (giusto) temuti dai signori del No

Francesco Damato
Report, l'affondo di Nicolò Zanon: "Mai visto nulla del genere, lo segnalo"

Report, l'affondo di Nicolò Zanon: "Mai visto nulla del genere, lo segnalo"