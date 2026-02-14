Il generale Vannacci smentisce Mario Adinolfi: "Mai incontrato"

E invece no. È tutto in alto mare, altro che. Ospite di SkyTg24, Vannacci ha smorzato gli entusiasmi: è vero che il PdF «rappresenta principi e valori che condividiamo», ma lui con Adinolfi non ha «mai parlato». I contatti finora ci sono stati con «Mirko De Carlis, rappresentante del PdF, ma è diverso dal dire che ci sono interlocuzioni». E i tre deputati - Edoardo Ziello, Rossano Sasso ed Emanuele Pozzolo - passati con Fn a Montecitorio? «Rappresentano Fn senza aderire a questi simboli o senza la necessità di ottenere questi rimborsi». Insomma, c’è stata la classica fuga in avanti.

Mercoledì sera. Le agenzie di stampa riportano questa dichiarazione dell’ex deputato Mario Adinolfi, ora alla guida del Popolo della Famiglia, movimento da lui fondato: «Con Vannacci c’è un rapporto consolidato, stiamo discutendo dei dettagli di questo passaggio». Sottinteso: passaggio del simbolo del suo partito, che consentirebbe a Futuro Nazionale, il neo partito del generale, di risolvere un bel po’ di problemi in vista delle Politiche del 2027 (in primis sulla raccolta delle firme) e di incassare anche i contributi che spettano per ogni componente di un gruppo parlamentare riferito a formazioni già presenti nelle elezioni precedenti (e il PdF lo è stato nel 2018 e nel 2022). Pareva fatta. Il gruppo dei tre deputati vannaccianianche se il generale preferisce chiamarli «futuristi» avrebbe assunto la denominazione “Futuro Nazionale-Popolo della Famiglia”.

E Adinolfi che dice? Dal suo account Instagram è facile seguire il link che lui stesso posta a un’intervista rilasciata, giusto ieri, al quotidiano on line Affari Italiani. Titolo: «Dargli il mio simbolo? Forse». Adinolfi non nega i contatti, ma li ridimensiona a un pourparler: «Non ho confermato alcun accordo, perché un accordo in questo momento non c’è. Quella in corso è semplicemente una discussione politica, un confronto, non una trattativa tecnica o legata all’utilizzo del simbolo». Una frenata mica da male. «Prima di parlare di formule, o strumenti, serve capire se esiste davvero un percorso comune e, soprattutto, quale direzione politica si vuole prendere». E qui iniziano i problemi, figli anche dell’atteggiamento tenuto in Parlamento dai deputati di Fn rispetto alla fiducia chiesta dal governo sul “decreto Ucraina”: sì alla prima, no al secondo. Una scelta che comunque al momento colloca il partito del generale nel perimetro della maggioranza di centrodestra. Cosa che ad Adinolfi non piace: «Il Popolo della Famiglia ha una storia e un’identità precise: nel 2018 e nel 2022 ci siamo presentati fuori dal centrodestra, raccogliendo un consenso autonomo, esterno alle coalizioni tradizionali. Il nostro simbolo nasce per rappresentare quell’area culturale e valoriale, quindi qualsiasi scelta non può prescindere da questo posizionamento».

Il guaio è che Vannacci adesso non ha idea del prossimo posizionamento di Fn: «Se sarò o meno all’interno della coalizione lo vedremo all’approssimarsi delle Politiche del 2027. Qualora non fosse consentito, corro anche da solo ci mancherebbe». Il generale, a proposito dei possibili volti della sua creatura, ha smentito abboccamenti con Fabrizio Corona: «Non mi pare faccia politica, mai avuto alcuna interlocuzione». Altro fronte aperto, senza il contributo che spetta ai gruppi parlamentari (33mila euro all’anno per ogni iscritto), è come sarà finanziato il movimento: «Al momento non c’è alcun finanziamento. Ci saranno una parte di fondi che arriveranno dal tesseramento di chi vorrà aderire e ci auguriamo che ci siano anche persone e imprenditori che credano in questo partito».

Vannacci ha poi negato che tra i suoi contatti essendo europarlamentare è naturale che si interfacci con molte forze politiche - ci sia la Russia: «Non ho avuto contatto formale, o incoraggiamento o offerta, dalla Federazione russa». Fn, però, si riserva libertà di azione «con tutte le forze politiche europee e non europee che condividono i nostri principi e i nostri valori». Un «network» di formazioni come la sua «destra: pura, senza inciuci, non slavata, sbianchettata, come quella attuale».