Roberto Vannacci in coalizione con gli islamici pro-moschea: la strana alleanza a Trecate

Comunità islamica, Udc e Roberto Vannacci: è lo strano schema che si è venuto a creare a Trecate, comune di circa 20mila abitanti in provincia di Novara, a sostegno della candidata sindaco Rosa Criscuolo.

Un mix che ha lasciato perplesso più di qualcuno dato che i futuristi - che nel paese corrono sotto l’insegna della lista “Futuro Trecatese” - si erano presentati come «l’unica vera destra» in grado di riproporre «i valori con i quali nel 2022 Fratelli d’Italia ha vinto le elezioni: famiglia, immigrazione, sicurezza». Parola di Emanuele Pozzolo, ex deputato meloniano e oggi braccio destro del generale. Proprio lui aveva lanciato la lista vannacciana al fianco della candidata, invocando «un reset radicale» del centrodestra. Che l’obiettivo di Vannacci sia quello di rubare voti a Fratelli d’Italia e Lega è cosa nota. E a Trecate ha deciso di sostenere un candidato diverso da quello del centrodestra. Un modo per distinguersi e smarcarsi dai partiti tradizionali ma che, allo stesso tempo, l’ha fatto finire a braccetto con la comunità musulmana locale.

Nella lista civica della Criscuolo, infatti, è candidato Adel Abouzeid, 64enne ingegnere egiziano, nonché uno dei leader della comunità islamica trecatese. Il suo programma guarda proprio in quella direzione: come riportato da La Stampa, l’obiettivo del candidato nato a Dakahliya «è l’integrazione degli immigrati. Penso all’istituzione di una scuola italo-araba, a un luogo di culto, a un cimitero islamico». Suoi vecchi pallini che porta avanti da anni anche tramite l’associazione “La Pace” da lui fondata. Progetti non proprio in linea con quanto proposto dal generale. Ma Abouzeid non è l’unico candidato di origine straniera tra le fila della Criscuolo. Nella lista “Centrodestra Trecatese” corre Youssef Achchane, imprenditore del settore automotive di origine marocchina. Sui social, parlando dell’aspirante sindaco, la definisce «l’unica che ha dato fiducia e voce a “stranieri” come me e altri candidati della lista a differenza di altri partiti». Pochi post dopo, un video in cui si sprona un uomo a sventolare la bandiera palestinese. Poi l’appello su Facebook: «Mi rivolgo a tutti i stranieri avente diritto di voto qui a Trecate di dare fiducia a me e questa ragazza perché e l’unica che non ha pregiudizi». Effettivamente Achchane è in buona compagnia: nella stessa lista corre anche l’ingegnere elettromeccanico di origine pakistana Arshad Hussain Shah.

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