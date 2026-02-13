Foibe, l'ultima magia rossa: trasformare la strage comunista in orrore fascista

Costoro si sono esercitati in occasione del Giorno del Ricordo, da sempre disturbanteper il luogocomunismo progressista. È assai arduo, commemorando i massacri delle Foibe, non citare il responsabile, il nascente regime titino. Ma niente paura, la strategia dei resistenti immaginari è semplice, consiste nell’applicazione della regola aurea veltroniana del “ma anche”: si parla (a denti stretti) di comunismo, ma anche (e sempre) di fascismo.

La PAM (Psicosi Antifascista Mono-maniacale) ha raggiunto in queste ore una vetta inesplorata: bisogna tirare in ballo il fascismo anche quando si parla degli orrori commessi in nome dell’altro totalitarismo, quello in abito rosso, falce e martello. È una sindrome dadaista, impossibile da raccontare, se non lasciando la parola a due esponenti di spicco di essa.

Il primo saggio di questo funambolismo in bilico sull’abisso del ’900 l’ha offerto ieri Michele Serra, nella sua Amaca quotidiana su Repubblica. Certo, «la tragedia delle foibe e l’esodo di decine di migliaia di italiani furono una catastrofe lungamente negata per convenienze ideologiche». Inappuntabile, non fosse la premessa utile a far scattare la congiunzione avversativa.

«Ma quanto accadde è totalmente incomprensibile al di fuori del suo contesto storico». Nota bene: Serra ci sta chiedendo di “contestualizzare” la tragedia irredimibile degli italiani mitragliati, spesso legati tra loro col filo spinato e scaraventati vivi negli inghiottitoi carsici. E quale sarebbe il contesto imprescindibile? Più prevedibile di uno sciopero dei trasporti di venerdì: «L’occupazione dell’Italia fascista di quei territori». Che ci fu, ma nelle Foibe non si accumularono cadaveri di gerarchi, bensì uomini, donne, bambini macchiati dalla sola colpa di essere italiani.

L’altro caso ossessivo, Luca Bottura, si dà arie più pop, e ha condiviso la propria sindrome con un video sui social. In esso, dopo aver citato la «terribile sorte di alcune migliaia di italiani» infoibati da Tito, scarta subito di lato. «Siccome è il Giorno del Ricordo, ne approfitto per ricordare anche - eccolo, l’avverbio chiave, ndr - le decine di migliaia di jugoslavi ammazzati dalle truppe fasciste». Questo per rammentare «chi aveva dato il via a questo innesco di vendetta» dei «partigiani di Tito». Eccolo, l’assurdo storico che diventa chiacchiericcio Instagram: la riconduzione definitiva delle Foibe sotto la galleria degli orrori “fascisti”, in quanto orrore di “vendetta”, di risulta, ancillare.