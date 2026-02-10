Foibe, Giorgia Meloni: "Imperdonabile congiura del silenzio"

"Oggi si celebra il Giorno del Ricordo. Una giornata che chiama l’Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di un’imperdonabile congiura del silenzio, dell’oblio e dell’indifferenza": la premier Giorgia Meloni lo scrive in un post sui social per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Una commemorazione che l'Italia celebra il 10 febbraio.

"Ricordiamo i martiri delle foibe e la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata - ha proseguito la presidente del Consiglio -. Centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identità. La Nazione non deve aver paura di guardare in faccia quella verità, ricacciando nell’ignavia ogni squallido tentativo negazionista o riduzionista. Il ricordo non è rancore, ma giustizia. È il fondamento di una memoria condivisa che unisce e rende più forte la comunità nazionale, tracciando la strada a chi verrà dopo di noi".