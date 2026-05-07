Mario Tozzi, l'affondo sul cane di Michele Serra: "Spiace, ma quei lupi sono estremamente utili"

Mario Tozzi risponde a Michele Serra. Il geologo e divulgatore scientifico commenta la tragica notizia data dal giornalista sulla sua newsletter: la perdita del suo cane, divorato dai lupi in Val Tidone. Una disperazione - è la premessa sulle colonne de La Stampa - che Tozzi condivide. Eppure - scrive - "nessuna di queste problematiche è posta correttamente, alcune si basano su presupposti falsi, e tutte sono frutto di quell'ideologia specista tipica dei sapiens che li porta a considerarsi 'custodi della natura' (!) e al vertice della piramide dei viventi. Ma tutte meritano una risposta, anche se scomoda".
Per prima cosa va detto che "i lupi, insieme a tanti compagni selvatici, sono in espansione in tutta Europa grazie a inurbamento, abbandono dei terreni marginali, ritorno dei boschi, diffusione delle prede e protezione legale. Ma mentre tutti gli altri animali sono in regressione, il lupo si allarga e prolifica: semplicemente occupa lo spazio che il territorio concede loro. Prima delle terribili stragi moderne, i lupi italici arrivavano a 20.000 individui, senza che si sia mai registrata un'aggressione deliberata a un solo sapiens. Il fatto è che noi siamo convinti di poter sopravvivere su questo pianeta senza altri animali che non quelli da compagnia o da allevamento, e mal tolleriamo ogni intrusione della natura nei nostri ambienti, a meno che quegli intrusi non si 'comportino bene', cioè come noi vogliamo. Solo che oggi tutti gli ambienti sono colonizzati dai sapiens e dunque non c'è più spazio per nessun altro".
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Poi c'è la questione degli allevatori, soprattutto di pecore, che lamentano perdite "tanto ingenti quanto false". Anche in questo caso, però, spiega l'esperto, "molte di quelle predazioni non sono causate da lupi, bensì da cani inselvatichiti dopo gli abbandoni (specie cani da caccia). Falsi problemi che vengono amplificati per una ragione di fondo culturale e ideologica". "A pensarci bene - tuona Tozzi -, un atteggiamento razzista, poco giustificato dal fatto che si tratta effettivamente di un'altra specie. E il lupo è sempre cattivo e bisogna stare attenti". Ma sarà vero? Non per il geologo che sottolinea come "i lupi sono estremamente utili. Primo, tengono sotto controllo gli ungulati (cinghiali, cervi, daini) con la loro sola presenza. Secondo, ripristinano gli equilibri idrogeologici e territoriali".