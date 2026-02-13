Natalia Aspesi, la resa a Giorgia Meloni: "Noi non capiamo perché"

La rubrica delle lettere esprime alla perfezione il cortocircuito che agita il campo di Partito democratico , toghe rosse e dintorni. "Il referendum sulla proposta di legge di modifica costituzionale - premette un lettore del settimanale - non è un voto politico, anche se molti lo vogliono così trasformare e comunque LA presidente Meloni (il maiuscolo non è un errore, ma un dispetto a chi non vuole nemmeno riconoscere l’importanza di una donna ai vertici del governo) ha già detto che in caso di sconfitta non si dimetterà, quindi è venuta meno l’unica ragione per votare No".

"Sono di sinistra e sono avvocato - prosegue -: esaminando la legge, non vedo da nessuna parte i pericoli paventati di soggezione dei giudici e nemmeno dei pubblici ministeri alla politica, giacché vi saranno due Csm al posto di uno e quindi con le stesse garanzie attuali. La riforma - sottolinea ancora l'avvocato per il Sì - riguarda la divisione delle carriere e non il semplice divieto di passaggio da una funzione all’altra (citato erroneamente dal lettore): è l’unico modo per determinare un giudice veramente imparziale tra accusa e difesa, con vantaggio per il cittadino sottoposto al suo giudizio. Mi ha stupito che lei voglia votare No per contrarietà a chi vuole cambiare la Costituzione, che è sicuramente molto avanzata (si pensi invece a quella americana che permette le nefandezze di Trump), ma non è un testo sacro, né può essere perfetta...".