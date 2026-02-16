L'aria che tira, Lucaselli di FdI umilia i grillini: "Subire e basta"

Duro scontro a L'aria che tira, su La7, su Giorgia Meloni e la politica estera del suo governo. Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle, e Ylenja Lucaselli. deputata di Fratelli d'Italia, sno i protagonisti del botta e risposta nello studio guidato da David Parenzo.
"Questi rapporti con Trump a noi pragmaticamente che c'hanno portato? - domanda il grillino - C'hanno portato che lui ci ha obbligato a comprare le sue armi, e quindi paghiamo di più in armi. Ci ha obbligato a pagare il suo gas e lo paghiamo cinque volte più di prima. Ci ha messo i dazi e noi zitti e mosca. Voleva anche la Groenlandia e se era per la Meloni gliela dava pure... Fortunatamente si sono messi in mezzo dall'altra parte".
"Questo non credo", contesta Parenzo. "Ha detto 'bisogna trattare'. Non c'è niente da trattare, la Groenlandia è Europa, punto - ribatte Silvestri -. Detto questo, Trump non vuole più finanziare l'Onu ma creare un meccanismo parallelo", il Board of Peace.
Sondaggio-Piepoli, Giorgia Meloni fa il botto: la fiducia nel premier cresce ancoraEnnesimo successo per Giorgia Meloni. Il 45 per cento degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio, con u...
"Non lo devi legittimare andando lì a osservare, devi rimanerne fuori restando negli organismi occidentali che ti permettono di fare politica internazionale", contesta ancora il pentastellato. "Non dovrebbe neanche andare a Washington, Meloni?", provoca Parenzo. "No, a Washington ci si va e si parla con gli Stati Uniti, ma subire la politica di Trump in questa maniera è controproducente per le tasche degli italiani".
La parola passa dunque alla Lucaselli: "Subire la politica di Trump? Il Movimento 5 Stelle ha solo da insegnare nel subire la politica fatta da altri. Il tema è un altro: se c'è un luogo in cui si possono delineare i contorni per una pace a Gaza mi sembra assurdo dire che l'Italia non di debba essere. Io non sono dell'idea che si possa incidere dall'esterno quando c'è un incontro di leader e si prenderanno decisioni che avranno un'influenza sulla Striscia di Gaza. Quindi io preferisco che il governo italiano ci sia. E' meglio sapere qual è il dibattito che si instaura o non sapere nulla e restarne all'oscuro?".
Lucaselli contro Silvestri, guarda qui il video di L'aria che tira su La7