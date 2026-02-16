L'aria che tira, Lucaselli di FdI umilia i grillini: "Subire e basta"

Duro scontro a L'aria che tira, su La7, su Giorgia Meloni e la politica estera del suo governo. Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle, e Ylenja Lucaselli. deputata di Fratelli d'Italia, sno i protagonisti del botta e risposta nello studio guidato da David Parenzo.

"Questi rapporti con Trump a noi pragmaticamente che c'hanno portato? - domanda il grillino - C'hanno portato che lui ci ha obbligato a comprare le sue armi, e quindi paghiamo di più in armi. Ci ha obbligato a pagare il suo gas e lo paghiamo cinque volte più di prima. Ci ha messo i dazi e noi zitti e mosca. Voleva anche la Groenlandia e se era per la Meloni gliela dava pure... Fortunatamente si sono messi in mezzo dall'altra parte".

"Questo non credo", contesta Parenzo. "Ha detto 'bisogna trattare'. Non c'è niente da trattare, la Groenlandia è Europa, punto - ribatte Silvestri -. Detto questo, Trump non vuole più finanziare l'Onu ma creare un meccanismo parallelo", il Board of Peace.