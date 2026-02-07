Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sondaggio-Piepoli, Giorgia Meloni fa il botto: la fiducia nel premier cresce ancora

sabato 7 febbraio 2026
Sondaggio-Piepoli, Giorgia Meloni fa il botto: la fiducia nel premier cresce ancora

1' di lettura

Ennesimo successo per Giorgia Meloni. Il 45 per cento degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio, con un aumento dell'1 per cento. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Per quanto riguarda i partiti, invece, Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con un consenso al 31,5 per cento, seguito dal Pd al 21,5. Terzo posto per il Movimento 5 stelle al 12 per cento, seguito da Forza Italia al 9. E ancora: la Lega al 7 per cento (in calo dell'1 per cento), Avs al 6.

Italia viva e Azione appaiati al 3 per cento, Noi Moderati, Più Europa e Partito liberaldemocratico all'1,5. Prima di loro Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2 per cento. Numeri alla mano, in oltre tre anni di governo, la fiducia nella Meloni non diminuisce. A confermarlo un'altra rilevazione, quella di Dire/Tecnè, per cui Meloni resta saldamente al comando nella classifica dei leader più apprezzati con il 46,8 per cento dei consensi.

Vannacci vede i sondaggi su Futuro nazionale e perde il controllo

"Non mi dimetto" da europarlamentare, "il mandato risiede nell'eletto e non nel partito che lo contie...

La percentuale è stabile rispetto a due settimane fa. In seconda posizione si conferma il leader Fi, Antonio Tajani con il 39,5 (-0,1 per cento). Al terzo, in leggera salita, il presidente M5S Giuseppe Conte che guadagna in 15 giorni lo 0,2 per cento e si porta al 31,2. E le forze politiche. Presto detto: Fratelli d'Italia in risalita. Tutti gli altri partiti in calo, tranne il Partito democratico che rimane stabile. 

Sondaggio supermedia, Fdi in testa e Pd in crollo totale: a destra c'è una sorpresa

Fratelli d'Italia resta il partito più amato dagli italiani, il Partito democratico continua a crollare nei c...
tag
sondaggio
giorgia meloni
istituto piepoli

Leggere per credere Massimo Giannini, il delirio contro Meloni: "Un Paese fittizio", dove si spinge sui violenti

Il CdM a Palazzo Chigi Meloni, la durissima risposta politica alla Cassazione: "La data del referendum non cambia"

Il Referendum slitta? Referendum a rischio rinvio: la Cassazione accoglie il ricorso della sinistra

ti potrebbero interessare

Regionali, ora Avs vuole il riconteggio in Puglia: depositato il ricorso

Regionali, ora Avs vuole il riconteggio in Puglia: depositato il ricorso

Elly Schlein, "la linea è una sola": la frase che ha fatto esplodere il Pd

Elly Schlein, "la linea è una sola": la frase che ha fatto esplodere il Pd

Elisa Calessi
Gli incubi dei compagni che sognano Tolkien

Gli incubi dei compagni che sognano Tolkien

Annalisa Terranova
Askatasuna, il video che inchioda la sinistra: applausi e cori per gli incappucciati

Askatasuna, il video che inchioda la sinistra: applausi e cori per gli incappucciati

Massimo Sanvito