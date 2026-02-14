Marco Rubio ammutolisce la sinistra: "Gli Usa non vogliono dividere l'alleanza con l'Europa"

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha tenuto un discorso alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, enfatizzando il legame profondo e indissolubile tra Stati Uniti ed Europa. Gli Stati Uniti "non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia". Ha chiarito che "non vogliamo che gli alleati razionalizzino lo status quo in crisi, piuttosto che fare i conti con ciò che è necessario per risolverlo", auspicando "un'alleanza rinvigorita" che affronti il "malessere di disperazione e autocompiacimento" comune alle società occidentali.

Rubio ha respinto l'idea della fine dell'era transatlantica: "La fine dell'era transatlantica non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio", perché "per noi americani la nostra casa può essere nell'emisfero occidentale, ma saremo sempre figli dell'Europa". Ha ricordato i sacrifici condivisi: "Abbiamo sanguinato e siamo morti fianco a fianco", e ha sottolineato che gli Usa stanno "tracciando la strada per un nuovo secolo di prosperità" insieme all'Europa.Parlando del rapporto tra i due continenti, ha affermato: "Facciamo parte di un'unica civiltà, la civiltà occidentale. Siamo legati gli uni agli altri dai legami più profondi che le nazioni possano condividere, forgiati da secoli di storia comune, fede cristiana, cultura, patrimonio, lingua, ascendenza e dai sacrifici che i nostri antenati hanno fatto insieme per la civiltà comune in cui ci siamo trovati".

Ha aggiunto: "Vogliamo che l'Europa sia forte. Crediamo che l'Europa debba sopravvivere. In definitiva, il nostro destino è intrecciato al vostro".Sotto l'amministrazione Trump, gli Usa intendono guidare un "rinnovamento e ricostruzione", preferibilmente con l'Europa: "Gli Stati Uniti e l'Europa, ci apparteniamo". Rubio ha spiegato che gli americani possono sembrare "diretti e bruschi" perché "ci sta profondamente a cuore il vostro futuro e il nostro", e i disaccordi derivano da preoccupazione per un'Europa legata spiritualmente e culturalmente.Ha insistito su alleati forti: "Non vogliamo che i nostri alleati siano deboli, perché questo ci renderebbe ancora più deboli. Vogliamo alleati che sappiano difendersi, in modo che nessun avversario sia mai tentato di mettere alla prova la nostra forza collettiva". Ha concluso: "Noi in America non abbiamo alcun interesse a essere custodi educati e ordinati del declino controllato dell'Occidente".